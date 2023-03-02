越共今推选新主席：武文赏

越南/武文赏

据越南官方消息，3月2日上午，在越南国会大厦延鸿厅，越南国会审议并以出席会议的488 名代表中的487名代表投赞成票（98.38%）表决通过了关于选举越共十二届中央政治局委员、越共十二届中央书记处常务书记、越南第十五届国会代表武文赏为越南国家主席的决议。

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越南官方报道称新主席武文赏为同志。官方消息强调武文赏由越南共产党推荐当选。武文赏当选后，立即发表对全国讲话。

据路透社今天报道称，越南议会选举武文赏 Vo Van Thuong 为新一届国家主席。越南在全面反腐运动中对国家最高领导层继续进行改组。

在一次特别会议上，越南人大会议确认了现年 52 岁的武文赏，此前由执政的共产党于1日提名他担任国家主席。路透社说，越南国家主席主要是一个仪式性的角色，但却是这个东南亚国家的四大政治职位之一。

在他作为新总统首次向议会发表讲话时，武文赏表示他将“坚决”继续打击腐败。

武文赏称，“我将绝对忠于祖国、人民和宪法，努力完成党、国家和人民赋予的任务，”武文赏的讲话在越南国家电视台对公众直播。

路透社说，武文赏是越南最高决策机构政治局中最年轻的成员，但已经被认为是该党的资深官员，他在共产主义青年组织的大学开始了他的政治生涯。人们普遍认为武文赏与越南最有权势的人物越南共产党总书记阮富仲关系密切，他也是该党反腐败斗争的主要设计师。

据德国智库康拉德·阿登纳基金会驻越南代表弗洛里安·费耶拉本德说：“在可预见的未来，反腐熔炉运动不会降温。”外交官和商界人士对反腐运动表示担忧，因为它使越南的许多常规交易陷入瘫痪，因为官员们担心被卷入镇压行动。

据一位不愿透露姓名的越南外国投资者表示，选举结束了前国家主席突然被解职造成的不确定性。

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