博雷利说：拉夫罗夫留下来听完对俄罗斯的谴责也是一个进步

欧盟/俄罗斯/乌克兰/G20

欧洲外交负责人博雷利周五表示，尽管在乌克兰问题上存在分歧，但他注意到在印度举行的G20外长会议期间与俄罗斯的外交 "略有改善"。俄罗斯外交部长拉夫罗夫没有离场，他听完了欧美各国对俄罗斯侵略乌克兰的谴责。中国外交部发言人毛宁则强调，G20不是讨论此类议题的地方。印度发表的G20外长会议文件，明指“俄罗斯和中国是唯一两个在文中反对俄罗斯从乌克兰撤军的国家。”

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，在周四结束的G20会议期间，美国国务卿布林肯与俄罗斯外交部长拉夫罗夫进行了简短的会谈，这是自2022年2月乌克兰战争开始以来他们第一次面对面的会谈。

据欧盟外交负责人博雷利指出，俄罗斯外交部长这次是为了20国集团外长会议而留下来的，当时西方国家一致谴责俄罗斯入侵乌克兰。而去年，在印度尼西亚举行的前一次G20会议上，拉夫罗夫在欧美西方国家谴责入侵乌克兰的一连串批评之后，半途就离开了G20会议。

据博雷利认为，"至少这一次拉夫罗夫留下来听了。这是一个小小的进步，但很重要。" 博雷利在新德里的一个论坛Raisina Dialogue上说，"我认为这总比没有好。" 博雷尔还表示反对将俄罗斯排除在G20之外。

博雷利认为："我们必须保持对话的手段，或者至少是保持给予倾听的方式方法。"

拉夫罗夫周五在莱西纳对话论坛上发表讲话时，再次提到他所说的西方国家想要对俄罗斯造成 "战略失败 "的愿望。在20国集团会议上，俄罗斯外交部长曾指责西方国家向发展中国家施压，使他们反对俄罗斯。

但博雷利周五为欧美鼓励发展中国家反对乌克兰侵略战争的想法进行了辩护，同时表示他知道战争的影响，包括商品价格上涨。

G20外长会议周四结束时没有发表联合公报。在一份附带声明中，印度解释说，俄罗斯和中国是唯一两个在文中反对俄罗斯从乌克兰撤军的国家。

据加拿大外交部长梅拉尼-乔利周五评论说，"印度说俄罗斯和中国是唯一没有达成要求俄罗斯撤军的共识的国家，这本身就是一个信息。" 加拿大外交部长梅拉尼-乔利说，"这是外交举动，"乔利在周四也会见了拉夫罗夫，她并告诉他，“俄罗斯必须从乌克兰撤军。”

据法新社说，在北京，中国外交部发言人毛宁说，G20在巴厘岛就已经明确表示，它 "不是处理安全问题的论坛"。毛宁说，G20成员 "对乌克兰问题有不同的看法。"据毛宁称，“我们希望G20成员能够尊重彼此的关切，并发出团结合作的信息，而不是分裂和相互指责。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅