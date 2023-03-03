四国称对中国周边水域的军事化有不安

中国/美国/南海

在北京和华盛顿关系紧张的情况下，四方成员中的美国、日本、印度和澳大利亚周五对中国周边水域的军事化表示关切。

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周五，在印度新德里G20会议期间，四国外长举行了一次会议，美国国务卿安东尼-布林肯出席了会议。四方对中国周边水域的军事化表示关切

四方联盟（四方安全对话）是2007年发起的非正式战略联盟，于2017年重新启动，以对抗中国的军事和经济影响。

四国外长今天在印度发表的一份联合声明中强调在东海和南海 "尊重国际法的重要性"，并呼吁遵守海洋秩序。

据法新社今天报道称，几年来，华盛顿和北京在南海增加了军事演习，南海是全球海上贸易的关键运输路线，也是水下资源和生物多样性最丰富的地区之一。

中国主张对南海几乎全部海域拥有主权，但菲律宾、马来西亚、文莱、印度尼西亚、新加坡和越南等几个邻国对此有争议，上述国家声称对该地区有部分主权。

据由美国、日本、印度和澳大利亚组成的四方集团称，"我们强烈反对任何改变现状或加剧该地区紧张局势的单边行动，"四方联合声明还说，"我们对有争议地区的军事化、危险地使用海岸警卫队船只和海上民兵，以及试图扰乱其他国家的海上资源开采活动表示深切关注。"

四方集团没有具体点名中国。

法新社说，北京对四国集团持否定态度，认为四方集团是美国在该地区遏制中国影响力的工具。

周五，日本外相说，中国没有理由害怕四方集团。他在新德里举行的一个对话论坛上说："四方不是军事合作，而只是务实合作。日本外相说，"我们并不想排斥任何人。这是一次公开的对话。"

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