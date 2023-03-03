柬埔寨反对派人物金速卡遭判软禁27年

柬埔寨/根索卡/洪森

柬埔寨著名反对派人物根索卡 (Kem Sokha) 今天因叛国罪被判处 27 年软禁。美国谴责柬埔寨当局此案具有政治动机。

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柬埔寨反对派人物根索卡今天被判软禁27年。柬埔寨金边的法庭法官Koy Sao 还判定，Kem Sokha 将被禁止竞选政治职务或在选举中投票。

根索卡于 2017 年被捕，他被指控与美国密谋推翻统治柬埔寨近四十年的强人洪森。

现已解散的柬埔寨救国党 (CNRP) 领导人根索卡否认这些指控，华盛顿方面将这些指控斥为“捏造的阴谋论”。

根索卡的律师表示，根索卡的法律团队将对判决提出上诉。

据路透社今天报道称，金边法院判决时周围戒备森严，数百名警察部署在法院前。

美国驻柬埔寨大使 W. Patrick Murphy 批评此案。但与中国建立了密切关系柬埔寨政府倾向于不理会美国的批评。

政府发言人拒绝就法庭案件发表评论，而是将问题转给司法部门。

柬埔寨救国党在 2018 年大选前被取缔，该选举被首相洪森领导的柬埔寨人民党 (CPP) 横扫。此后，救国党遭到重创，其许多成员被捕或流亡国外，活动人士称这是一场旨在阻止对洪森权力垄断的挑战的全面镇压。

柬埔寨定于 7 月举行选举，反对派去年成立了烛光党，该党主要重组了 CNRP 的成员。近年来，许多批评洪森的媒体也被关闭，民间异见遭到镇压。上个月，洪森下令关闭柬埔寨最后的独立新闻机构之一民主之声，称它攻击了他和他的儿子并伤害了国家。

洪森有望在 7 月的大选中寻求再连任五年，但他此前曾表示支持其长子洪马奈作为可能的继任者。

人权观察表示，针对根索卡的案件是洪森“出于政治动机的阴谋”，目的是排挤反对派并扼杀民主。人权观察亚洲区副主任菲尔罗伯逊说，“将根索卡送进监狱不仅是为了摧毁他的反对党，也是为了粉碎任何希望在 7 月举行真正大选的希望。”

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