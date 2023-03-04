伊朗承诺恢复国际原子能机构监控镜头

核监测

亚洲 – 从伊朗返回之后，国际原子能机构总干事格罗西(Rafael Mariano Grossi) 在维也纳机场举行记者会表示：“我们已经达成协议，伊朗让摄像头和监控系统再次运行。”2022年6月初，伊朗曾拆除多部核设施监控镜头，使得国际原子能机构难以追踪德黑兰的核发展情况。两天访问结束后，伊朗承诺与国际原子能机构就铀问题开展合作。

广告 继续浏览后续

2019年11月，伊朗恢复（Fordo）福尔多地下核设施运作，将铀气体注入离心机。就在格罗西对德黑兰进行为期两天的访问之际，总部设在维也纳的国际原子能组织正寻求伊朗就其核活动开展更多的合作，背景是旨在恢复联合全面行动计划（即伊朗核协议）的谈判已经陷入了僵局。

格罗西与伊朗总统莱希会面，以便“重新启动有关伊朗核活动的对话”，并“将双方关系恢复至最高水平”。

根据法新社在本周二看到的一份国际原子能机构的非公开报告，在位于首都德黑兰以南100公里处的福尔多地下核设施内，发现了浓缩至83.7%的铀颗粒——略低于制造原子弹所需的90%深度。

伊朗否认其存在获得核武器的意愿，并对此事解释称，这是在浓缩过程中出现的自然波动，并强调“它没有试图将浓缩丰度超过60%”。

在报告这一发现之前，伊朗在没有通知国际原子能机构的情况下，自行调整了两组用于浓缩铀的离心机之间的连接方式。

这位外交消息人士称，在访问期间，国际原子能机构总干事格罗西将努力确保“更多地进入福尔多核设施并进行更多的检查”。

美国于2018年在前总统特朗普的领导下退出了伊核协议，并重新开始对伊朗实施制裁，从而促使德黑兰逐渐背弃其在核协议中的承诺。

旨在恢复这项协议的谈判已于2021年开启，但却自去年以来陷入了停滞。

美国、英国、法国和德国将根据格罗西此行的结果，而决定是否向定于下周在维也纳举行的国际原子能机构理事会会议提交一份谴责伊朗的决议草案。

国际原子能机构理事会在2022年11月召开的上一次会议上，谴责伊朗在3个未申报地点内检测到浓缩铀痕迹的问题上缺乏合作。

格罗西上一次访问伊朗还是在2022年3月上旬，其访问重点是伊朗境内的3个未申报的地点。

关于格罗西的此次访问，半岛电视台驻德黑兰记者认为，双方表达乐观的措辞都较为谨慎。其中，国际原子能机构总干事谨慎地表示，会谈至今仍是积极的、富有建设性的，但他又补充称，伊朗必须在与核计划相关的透明度方面采取更加明确和积极的态度。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅