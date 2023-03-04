国际原子能机构总干事到访伊朗，尝试重启核问题对话

伊朗核计划

国际原子能机构新任总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西（Rafael Mariano Grossi）4日在德黑兰表示，当日与伊朗相关负责人进行了具有“建设性”的讨论，希望这些讨论能推动围绕伊朗核问题的对话取得”重要进展“。但他是否能如外界预期那样与伊朗总统会谈尚难确定。

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在近日传出伊朗浓缩铀提炼已接近制造原子弹所需水平的背景下，推动重新启动中断多时的伊朗核问题国际谈判是格罗西此次德黑兰会谈的核心目的。

周六，他在与伊朗原子能组织（AEOI）负责人穆罕默德·伊斯拉米（Mohammad Eslami)会谈后的联合记者会上表示，他相信刚刚与伊朗方面进行的”有建设性的会谈“，能够为围绕伊朗核问题的谈判达成”重要共识“打开道路。但他明确这些他称之为”建设性的会谈“的具体所指。

此前外界预期格罗西会与伊朗总统易卜拉欣-莱希会谈。但伊朗方面并没有确认有这样的安排。

伊朗浓缩铀提炼技术取得进展近期正加剧欧美国家以及以色列等国对伊朗可能成功研制核子武器的担忧。在格罗西此次前往德黑兰之前，法新社2月28日引述国际原子能机构一份内部机密文件称，伊朗浓缩铀提炼浓度已达到83.7%，仅略低于制造原子弹所需的90%的浓度要求。法国外交部周四就此评论认为，这是伊朗核开发取得的“前所未有”也是“极其严重”的进展。

但伊朗当局始终否认有意拥有核武器，称国际原子能机构监测到的高浓度铀提炼只是不稳定的提炼过程中无意达成的效果，强调伊朗并没有试图将浓缩铀提炼浓度提升到60%以上。

伊朗当局的辩解未必能消解国际社会的担忧。但国际社会围绕伊朗核开发计划的谈判近年来持续受阻。伊朗与联合国安理会五大常任理事国加德国在2015年艰难达成的限制伊朗核开发协议，因美国特朗普政府2018年单方面宣布退出而几乎名存实亡。拜登政府2021年1月上任后，试图重新推动相关谈判，但本已困难重重的讨价还价，更因为2022年2月底俄乌战争爆发后的地缘政治形势而陷入停顿。伊朗当局也借机持续推动相关研发活动。国际原子能机构估计，截至今年2月12日，伊朗浓缩铀储备总量已经是2015年协议规定的上限18倍，而且，高浓度浓缩铀储量不断提升。

格罗西此次德黑兰之行能否取得某种进展，预计也会影响下周在维也纳召开的国际原子能机构理事会会议的决定。

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