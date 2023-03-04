日本前首相菅义伟将出任日韩议员联盟下任会长

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自东京方面消息，日本跨党派的“日韩议员联盟”（简称议联）3月3日在国会内召开高层会议，决定由前首相菅义伟出任下任会长。议联征询了菅义伟的意向并被接受。最快本月内召开全体会议正式决定。作为日韩之间最大悬案的二战中朝鲜半岛原被征劳工诉讼问题的磋商迎来最后阶段，议联希望由前首相出任一把手来激活议员间交流，促进两国关系改善。

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据共同社报导，曾担任日本第99任内阁总理大臣的菅义伟出席高层会议并表明决心称：“韩国在经济与安全领域是极为重要的邻国。我将致力于日韩两国的友好发展。”

在菅义伟发言之前，议联现任会长、前财务大臣额贺福志郎表示自己将卸任时说：“希望菅义伟出任下任会长，我将把今后改善日韩关系的旗手之职交给他。”

担任议联副会长的日本公明党干事长石井启一周五在记者会上，就菅义伟将出任会长指出：“能够被韩方视为这是日方重视日韩关系的体现。我对此给予肯定。”

报导指，议联将探讨菅义伟何时与担任会长约10年的额贺福志郎交接。菅义伟在日韩就慰安妇问题达成共识的2015年时担任安倍晋三首相的内阁官房长官并参与此事，议联干部等询问其是否有意出任会长。

这将是自2001至2010年期间日本前首相森喜朗出任“日韩议员联盟”会长以来，再次由一位前首相出任会长。议联最快于本月内召开全体会议并正式决定。

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