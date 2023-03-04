日韩拟“一揽子”解决两国悬案 首尔拟下周宣布强征劳工赔偿办法

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据共同社报导，外交消息人士3月4日透露，日韩两国政府围绕二战时期被日强征劳工诉讼问题的磋商中，正在探讨“一揽子”解决两国之间悬而未决问题的方法，包括对原告的赔偿问题、日本对韩出口管制和重启首脑往来等。同日，韩联社报导指，韩国政府计划在本月6日正式宣布以“第三方赔偿”方式，对被日强征劳工受害者进行赔偿的解决方案。

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据共同社报导，韩国政府就强征劳工问题提出了顾及到日本的解决方案，此举引发韩国国内的反对，结合这一现状，解决问题意在凸显对日韩双方都有好处。如果韩国方面发布解决方案，那么日本将表示继承过去的政府谈话等。

1月12日，韩国政府公布了二战时期日本强征韩国劳工受害者索赔问题解决方案的梗概，即由第三方代付赔偿金，但遭到受害方的强烈反对。

二战时期被日强征劳工问题是日韩之间当前最大的问题，也妨碍了其他课题的解决。据外交消息人士称，工作层面正在汇总论点，进入了政治决策阶段。两国政府间磋商迎来最后收尾。

两国政府考虑以解决被征劳工问题为契机，为走向正常化依次采取措施，正在就此展开讨论。日本外务省高官表示：“若韩国正式敲定解决方案，日方也将作出可能的回应”。

报导称，日本外务省之间探讨的步骤是首先韩国政府正式宣布由韩国财团代替日企支付赔偿金的解决方案，接下来日本政府将允许有意愿的日企向韩国财团捐款，并表明继承过去的政府谈话和1998年《日韩共同宣言》，向原被征劳工等展现“道歉之意”。

之后，日本政府将撤销2019年实施的半导体材料对韩出口管制，并重新把韩国列为安全保障出口管理上享受优惠措施的“白名单国家”。据分析，由于日方曾声称，这些措施“与被征劳工问题无关”，因此会在韩国敲定解决方案后过一段时间再宣布。双方还考虑商讨重启日韩首脑每年一次互访的“穿梭外交”。

据《读卖新闻》报导，对改善日韩关系寄予厚望的日本商界正在考虑呼吁会员企业进行财务合作，以便在日本经济团体联合会（经团联）内部建立合作项目。除了赔偿外，日本政府还设想为出国留学的韩国学生提供奖学金。

周六，自首尔方面消息，韩国政府计划星期一正式宣布以“第三方赔偿”方式对日本强征劳工受害者进行赔偿的解决方案。据一位外交人士当天透露，韩国政府已决定宣布一项关于赔偿强征劳工受害者的决议，并正在进行内部准备。

此前，韩国外交部一名官员在回应媒体报道时表示，最早将在下周公布解决强征劳工问题的办法，并称“外交当局之间的会议正在进行中”，“一旦讨论结束了，我们会给出一个解释。”

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