日首相岸田文雄将于3月19日起访问印度

日本/印度

目前，日印两国政府正就岸田首相将于19日起访问印度，并与莫迪总理举行首脑会谈展开协调。据悉，岸田首相将就乌克兰局势呼吁印度等与七国集团（G7）合作。

广告 继续浏览后续

印度是今年G20的轮值主席国，并与俄罗斯保持着友好关系，在应对乌克兰局势方面与七国集团存在差距。在俄罗斯入侵乌克兰后，印度成为不在西方与俄罗斯之间“选边站”的新兴和发展中国家，即所谓“全球南方”中具有代表性的国家，预计岸田将探讨强化与这些国家的合作。

据多位日本政府和执政党官员透露，岸田首相计划于本月19日至21日访问印度，并与莫迪总理举行首脑会谈。

会谈中，双方将强调以法治为基础的国际秩序的重要性，日方将呼吁印度给予合作应对乌克兰局势。

另据报道，日美澳印“四方安全对话”机制（Quad）外长会议3月3日在印度首都新德里举行，并发表联合声明称：谴责俄罗斯在侵略乌克兰过程中以使用核武器进行威胁的行径。

考虑到中国，在联合声明中，四国外长反对任何单方面加剧南海紧张局势的行动，并对有争议的南海的军事化表示关切。

3月3日，中国外交部发言人毛宁主持例行记者会。共同社记者提问，美日印澳“四方安全对话”机制外长会议今天在印度举行，并发表声明称反对核武器的使用以及威胁，与此同时，坚决反对对以规则为基础的海洋秩序的挑战，外交部发言人对此有何评论？

毛宁表示，关于“四边机制”，中方已经多次表明了立场。我们一贯认为国家间开展合作应当顺应和平与发展的时代潮流，不应该搞排他封闭的“小圈子”。我们希望有关国家多做有利于增进地区国家的安全和互信、有利于维护地区和平稳定的事情。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅