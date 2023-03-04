韩美将于13日启动5年来最大规模联合野战演习

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韩美两军3月3日宣布，将从本月13日至23日举行代号为“自由护盾”（Freedom Shield）军演，演习会以电脑模拟方式进行，以加强他们的防御和反应能力，另外还将单独进行一场大规模联合野战军事演习，代号为“勇士之盾FTX”。此外，韩美空军周五还在韩国西部海域和中部内陆上空进行联合军演，美军B-1B战略轰炸机来韩参演。

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韩美两军周五联合发布上述联演计划。美国军方发言人泰勒（Isaac L. Taylor）当天在韩国国防部出席联合新闻发布会时表示，即将举行的大规模野战演习将包括一次联合两栖登陆训练，其规模将恢复到韩美过去最大的春季野战演习——“鹞鹰”联合演习的规模。

两军上一次进行“鹞鹰”联合演习是在2018年。随后，韩美取消或缩减了一些联合演习，以支持现已停滞的与朝鲜的外交活动，并防范新冠疫情大流行。然而，最近，面对不断变化的朝鲜核和导弹项目威胁，两国一直在扩大其联合演习规模和频率。

据美联社报导，周五参演的美军B-1B战略轰炸机自2月19日以来在与韩国战机的联合空中演习中首次进行此类飞越。朝鲜对美军B-1B战略轰炸机的部署高度敏感，因为其能够携带大量常规武器。朝方对之前多架B-1B战略轰炸机的多次飞行作出回应，在第二天试射了两枚短程导弹。

韩国国防部表示，B-1B战略轰炸机来韩参演表明美国有决心和能力使用其全部军事能力，包括核能力，以保卫其盟友。朝鲜去年试射了70多枚导弹，是有史以来最多的一年，今年又试射了数枚不同射程的弹道导弹。其中许多导弹是具有核能力的武器，可以打击美国本土和韩国。

据韩联社报导，韩美表示，此次联演将体现朝鲜核导升级的形势、近期的战争和纠纷留下的教训等日趋变化的安全威胁和环境，基于各种演习剧本开展具有针对性的演习，从而进一步提升韩美同盟的应对能力。

联演期间，韩美将集中进行代号为“双龙”的联合登陆演习、代号为“柚木刀”（Teak Knife）的联合特战演习等20多个演习，联合野外实兵机动训练规模也将升至过去的“鹞鹰”（Foal Eagle）韩美联演水平。

这意味着文在寅政府2018年考虑韩朝和解氛围而叫停的战区级韩美联合实兵机动演习时隔5年卷土重来。虽然韩美两军当天未正式公布，但美国航母参加的航母打击群联演、韩美日导弹预警演习也将进行。

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