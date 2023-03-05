韩总理：韩国不需要核武器来面对朝鲜的荒谬野心

韩国/朝鲜/亚洲

韩国国务总理韩德洙近日在接受美国有线电视新闻网(CNN)的专访时说，韩国不需要核武器来威慑来自朝鲜的威胁。随着亚洲军备竞赛加速及朝鲜近来频频试射弹道导弹的情况下，韩国公众舆论的态度也在发生变化。

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韩德洙在首尔接受CNN记者采访时表示，最近的几项民意调查“肯定表明我们应该重新武装自己。在核能力方面，（调查显示）我们应该走得更远”。去年2月，美国智库芝加哥全球事务委员会（CCGA）委托民调公司对韩国1500名成年人进行调查。

民调结果显示，71%的受访者赞成韩国自主研制核武器，而56%的人支持美国在韩国部署核武器。然而，当被要求在这两个选项中作出选择时，公众压倒性地倾向于一个韩国独立的核武库（67%）而不是美国的核武器部署（9%）。有趣的是，56%的人支持美国在韩国部署核武器，40%的人反对。在冷战期间，从1958年到1991年，美国连续33年在韩国部署核武器。

韩德洙在采访中坚称，韩国所拥有的常规武器库足以抵御朝鲜的“荒谬野心”，发展核能力并不是“正确的方式”。韩德洙谈道：“在与美国的密切合作下，我们已经建立了相当充分的威慑能力水平”。他补充说，自去年尹锡悦总统上台以来，政府“非常重视”加强其威慑力。

韩德洙说：“我们应该与国际社会一起努力......对朝鲜施加大量持续的压力，使其无核化”。他强调，“我们要让朝鲜知道，发展和推进核能力并不能保证他们国家的和平与繁荣。”

据《纽约时报》报导，1月11日，韩国总统尹锡悦首次表示，如果朝鲜加大核威胁，韩国将考虑研制自己的核武器，或要求美国在韩半岛重新部署核武器。在当天由国防部和外交部举行的联合政策简报会上，尹锡悦紧接着补充说，制造核武器尚未成为官方政策。他强调，韩国目前将通过加强与美国的联盟来应对朝鲜的核威胁。

尹锡悦在几天后接受《华尔街日报》采访时弱化了关于韩国可能自主研制核武器的言论声势，并指自己的工作重点是在朝鲜核扩散问题上与美国密切合作。尹锡悦强调，韩国是一个无核国家，是有几十年历史的旨在遏制核武器的《不扩散核武器条约》的签约国。他表示：“我可以向你保证，大韩民国的现实和理性选择是充分尊重该条约的制度......我对美国的延伸威慑力充满信心。”

尽管韩德洙对拥核可能表示反对，但他也强调了韩国在面对其核武邻国时的准备情况，以及在某些条件下对进一步谈判的开放态度。韩德洙说：“我们不是在针对朝鲜解除武装”。他补充说，“但我们不会关闭与朝鲜的对话渠道......只要朝鲜放弃他们非常强烈的核野心。”

韩德洙在采访中还讨论了中国在该地区的作用，并称中国在过去几十年中迎来了经济改革和自由化，“已经不是以前的那个国家了”。韩德洙说：“中国是一个巨大而重要的全球参与者，包括韩国在内，我认为许多国家都希望看到（中国）更加遵守全球规则。”

韩德洙补充说，尽管中国“将在解决全球问题方面作出很大贡献”，但该国往往没有达到“很多国家希望的期望——例如，我们希望中国在缓解韩半岛的紧张局势方面更加积极、更加主动。”

中国大规模扩军、强硬的外交政策和对地区内争议海域的主权声索同样受到韩国舆论的关注。在上文提到的去年2月的民意调查中，超过一半的受访者表示，中国将是10年内对韩国的最大威胁，许多人在支持自主研制核武器原因的背后提到了“除朝鲜之外的威胁”。

韩德洙在采访中说：“台湾海峡的和平对韩半岛的安全与和平也非常重要”。虽然韩国“致力于”一个中国政策，但他说，“同时，我们（期望）中国更多的基于规则，而不是像那样的一个国家行事......被国际社会谴责。”

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