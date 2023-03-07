尹锡悦：韩日面向未来的合作有助于捍卫世界的自由、和平与繁荣

韩国/政治/日本

韩国政府3月6日正式宣布了就二战期间被日强征劳工的“第三方代赔方案”。韩国总统尹锡悦7日在首尔龙山总统室主持国务会议时表示，政府导出的二战日本强征劳工受害者索赔案解法是基于尊重受害者立场，不断寻求符合韩日两国共同利益和未来发展方向的努力成果。

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尹锡悦当天在主持国务会议期间讲话称：“这是我们的政府在尊重受害者立场的同时，寻找为韩国和日本的共同利益和未来发展服务的方法的结果。”

尹锡悦补充说：“很明显，韩国和日本之间面向未来的合作不仅有助于捍卫韩国和日本的自由、和平与繁荣，而且有助于捍卫全世界的自由、和平与繁荣。”

尹锡悦还提及历届政府为救济掳日劳工而付出的努力以及他日前在“三一节"上致辞的内容，强调日本已从过去的军国主义侵略者转变为如今与韩方共享普世价值的合作伙伴。他还列举了韩日间频繁的民间互访人数，以及两国之间的贸易和投资范围。

尹锡悦说：“日本已经从过去的军国主义侵略者转变为与我们分享相同的普世价值并在安全、经济、科技和全球议程问题上与我们合作的伙伴，”他提到了最近在“三一节”发表的讲话。

尹锡悦指示内阁成员在两国部委之间建立一个合作机制，以建立面向未来的合作，并为两国商业界和年轻一代之间的交流提出详细计划。

尹锡悦对部长们说：“（韩国和日本）将建立面向未来合作的政府机构合作体系，精心准备和支持涉及企业界和子孙后代的交流与合作措施。我希望你们这样做。”

据韩联社报导，韩国总统室官员周二在接受记者电话采访时透露，尹锡悦前一天与幕僚开会时就韩日两国围绕强征劳工问题协商结果引发的争议强调，作为总统，应担负所有外交、安全、国防政策的责任。

该官员称，尹锡悦认为，绝不能像上届政府那样因舆论瞻前顾后，在政治上利用国民的反日情绪。分析指出，尽管尹锡悦短时间内面临支持率下滑等政治压力，但他尽早实现韩日关系正常化的意志十分强烈，并对由此产生的经济效果充满信心。

东京方面，围绕原被征劳工诉讼问题的解决措施，日本首相岸田文雄周一晚避开了谈及今后若韩国政权更迭被旧事重提的担忧。岸田面对媒体的提问称：“无法回答基于假设的提问。为了向前推进日韩关系，将继续沟通。我想说的就只是这些。”

据悉，岸田文雄在担任前首相安倍晋三内阁的外务大臣时深度参与了2015年有关原慰安妇问题的日韩共识，但该共识之后事实上沦为白纸。

日本现任外务大臣林芳正周二出席记者会时表示，“日本政府赞赏韩国政府昨天宣布的措施，这些措施旨在恢复两国的健康关系，由于2018年（韩国）大法院的裁决，两国的关系处于非常困难的状态。”

林芳正补充说，“我们希望韩国政府尽最大努力获得原告的理解，稳步实施有关措施，同时在今后开展国内进程。关于扩大政治、经济、文化和其他领域的交流，我已经说明了我对两国关系在1965年外交关系正常化以来建立的友好合作关系的基础上，以健康的方式和广泛的领域进一步发展的期望。”

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