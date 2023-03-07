日本内阁府民调：86.2%的受访者担心日本卷入战争

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自东京方面消息，日本内阁府3月7日发布的《自卫队及防卫问题相关舆论调查》结果显示，关于日本是否有卷入战争的危险，回答“有”和“倾向于有”的受访者共计达86.2%，是回答选项与现行问卷相同的2009年以来的最高数值。

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据共同社报导，调查于2022年11月17日至12月25日，面向18岁以上男女共3000人实施，有効回收数1602人，回收率为53.4%。截至2018年的上次调查采用的是当面询问方式，此次由于新冠疫情扩大而采用了邮寄问卷方式，因此无法单纯比较数值。

对于“自卫队的规模怎样比较好”的询问，回答“当前程度就好”的受访者达53.0%，超过了回答“增强比较好”（41.5%）的受访者。

向认为“有”和“倾向于有”卷入战争危险的受访者询问理由（多选），回答“国际性紧张和对立”的受访者最多，达到85.7%；之后依次为“联合国功能不足”（38.2%）、“自卫能力不足”（28.2%）、“日美安保条约的存在”（11.7%）。

关于期待自卫队发挥的作用（多选），回答较多的为“灾害派遣”（88.3%）、“确保国家安全”（78.3%）、“在受到武力攻击时保护国民”（77.7%）。

关于把大学研究机构和民间企业等的先进科学技术用于防卫，包括“倾向于赞成”在内，表示赞成的受访者共计83.6%；包括“倾向于反对”在内，表示反对的受访者共计15.1%。

报导称，日本内阁府负责人等分析说：“这大概反映出人们认识到俄乌冲突、中国和朝鲜的动向等国民所处的安全保障环境严峻程度进一步增加了”。

据了解，调查时间与岸田政权内面向修订新版《国家安全保障战略》等3份安保相关文件展开全面探讨的时间重合，调查结果有可能受到了影响。

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