继马克龙后，韩国总统尹锡悦受邀赴美进行国事访问

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美国白宫3月7日通过声明宣布，拜登总统夫妇邀请韩国总统尹锡悦夫妇于4月赴美进行国事访问，并于4月26日为他们举行欢迎国宴。尹锡悦也将成为自法国总统马克龙后，拜登政府上台以来，第二位受邀赴美进行国事访问的外国领导人。这也将是自2011年时任总统李明博以来，12年来韩国总统首次对美国进行国事访问。

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白宫在周二的声明中写道：“乔·拜登总统和第一夫人吉尔·拜登将于2023年4月26日接待大韩民国（韩国）总统尹锡悦和第一夫人金建希对美国进行国事访问，其中包括一场国宴。这将是拜登-哈里斯政府（接待）的第二次国事访问。”

白宫表示，“即将进行的访问是为了庆祝美韩联盟成立70周年，该联盟对于促进我们两国、印度-太平洋地区和全世界的和平、稳定和繁荣至关重要。”

白宫称，“拜登总统和尹锡悦总统将强调美韩同盟的重要性和持久的力量，以及美国对韩国的坚定承诺。两位总统将讨论我们深化和扩大我们的政治、经济、安全和人民之间的关系的共同决心。”

国事访问在外访中规格最高，包括欢迎仪式、鸣放礼炮、东道主派高级官员到机场迎接和送行，以及国宴等。通常对美国进行国事访问的领导人会下榻布莱尔国宾馆。

据韩联社报导，韩国总统办公室表示，“美国的国事访问将在今年历史性的韩美同盟70周年之际进行”，两国将“共享各种日期，包括定于4月26日举行的首脑会谈和国宴，庆祝韩美联盟70年来所积累的成就，并就联盟的未来发展方向进行深入讨论”。

此前，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）当地时间周日通过声明表示，美国欢迎韩国和日本政府就结束对敏感历史问题的讨论而作出的历史性宣布。

就韩国公布二战被日强征韩籍劳工问题赔偿方案，布林肯称，“韩国和日本是美国最重要的两个盟友，他们为推进双边关系所做的工作使我们受到鼓舞”。

布林肯表示：“我们赞扬尹总统、岸田首相和他们各自的政府的勇气和远见，并呼吁国际社会加入我们对这一重大成就的赞扬。美国、韩国和日本之间的三边关系是我们对一个自由开放的印太地区的共同愿景的核心，这就是为什么我和国务院其他高级同事对这一关键的伙伴关系投入了如此多的时间和关注。我们期待着继续与两国合作，包括通过我们定期的三边对话，以促进全球和平与安全。”

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