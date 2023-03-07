韩国拟研讨加强韩日安全合作事宜 日防相：日韩合作越来越重要

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韩国国防部发言人全河奎3月7日在例行记者会上就政府公布被日本强征劳工受害者赔偿问题解决方案后，在国防领域搁置问题的处理方向表示，将研讨关于加强韩日、韩美安全合作的各项事宜。据韩联社周二引述消息人士的话报导，随着上述赔偿解决方案的公布，预计《韩日军事情报保护协定》（GSOMIA）的“正常化”迟早会得到落实。

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据韩联社报导，全河奎当天向媒体强调，韩日舰机矛盾与强征劳工受害者的赔偿问题无关，韩国军方的立场不变，今后有必要寻找更为合适的解决方案。

韩日两国去年9月在首尔举行副防长会谈。韩国国防部次官（副部长）申范澈在会后表示，双方一致认为有必要解决舰机矛盾，从而促进两国国防部的合作与发展，并商定在工作层级继续讨论该问题。

此前，日方指责韩国海军“广开土大王”号驱逐舰于2018年12月20日在韩国东部海域搜索遇难的朝鲜渔船时对抵近舰艇飞行的日本海上自卫队P1巡逻机进行了火控雷达照射，并公布了巡逻机拍摄的影像来佐证。韩方则表示不曾对日机进行过雷达照射，而是日机低空飞行威胁了韩舰。双方的主张一直是“两条平行线”。

东京方面，日本防卫大臣滨田靖一周二在出席记者会时表示：“日本政府赞赏韩国政府昨天宣布的措施，以恢复因2018年韩国大法院（最高法院）裁决而处于非常困难状态的两国关系恢复到健康的关系。”

滨田靖一补充说，“在此基础上，随着围绕日本和韩国的安全环境，包括围绕朝鲜核导发展的形势，变得越来越严峻和复杂，日本和韩国之间，以及日本、美国和韩国之间的合作，变得越来越重要。”

滨田靖一指出，“目前，日本和韩国的防务部门之间存在各种问题，但防卫省和自卫队打算为了印太地区的和平与稳定，包括在处理朝鲜问题时，与韩国方面保持密切沟通。”

此外，据韩联社报导，政府消息人士7日透露称，韩国国防部将与外交部协调，着手撤销2019年作出的终止和暂停《韩日军事情报保护协定》通知的效力。

关于程序的时间安排，消息人士说，“现在并不紧急，因为 《韩日军事情报保护协定》的功能由于《韩日军事情报保护协定》 的终止而得以维持。”

韩日政府2016年11月签订《韩日军事情报保护协定》。协定签署后，双方可不经过美国，直接共享2级以下军事情报，被认为是韩日安全合作的象征。

2019年8月，韩国政府为抗议日本对韩出口管制，通报终止《韩日军事情报保护协定》。同年11月，两国经过磋商停止了终止通报的效力。

去年11月，协定第六次延期，延长一年至2023年11月22日。除对方国家提前90天以上以书面形式通报终止意向的情况外，协定均自动延期一年。

据了解，为解决这一问题，韩国可以再致信日本，通知日方撤回前两封通报。然而，预计时间将与日本取消对韩出口管制相吻合。

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