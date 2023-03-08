韩国将加快步伐参与四方安全对话工作组

韩国/亚洲/印太

韩国政府的一名高级官员3月7日向媒体表示，政府将加紧参与美日印澳四方安全对话（Quad）工作组的步伐。

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据韩联社报导，该官员周二在美国首都华盛顿回答韩媒特派记者团提问称，“虽然我们还没有加入四方安全对话，但尹锡悦政府一直在强调其在韩版印太战略方面的重要性”。美国总统拜登上任后，将四方安全对话机制升格为首脑级别，分量陡增。美日印澳和韩国国内部分舆论一直积极呼吁韩国参与其中。

该官员表示，尹锡悦总统早在大选期间就说过，“希望通过积极参与四方安全对话工作组来间接发挥作用，并在机会窗口自然敞开时（正式）加入”，因此应该加紧参与四方安全对话工作组。韩国将采取“渐进方式”寻求正式加入四方安全对话，通过认真参加该集团的疫苗、气候变化和新技术工作组开展“职能合作”。

据悉，尹锡悦曾在竞选总统的外交安全纲领中提出，全面参与四方安全对话下属的疫苗、气候变化、新技术工作组，从功能性合作入手，逐步谋求正式加入。当选后也多次重申这一立场。该官员补充说，“为此，我认为（韩国）将不得不积极主动地加快（四方安全对话）工作组的参与。”

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