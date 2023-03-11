台湾外交涉大撒币？台绿委指密克罗尼西亚若为钱应留中国身边

台湾/密克罗尼西亚/中国

密克罗尼西亚总统帕努埃洛公开致信国会揭露中国威迫行径，并称应与台湾谈建交与配套援助案，遭国民党立委质疑是台湾“金援外交”。台湾民进党立委王定宇反驳，若密国真的是金钱考量，应待在中国身边。

广告 继续浏览后续

据自由时报今天署名报道称，密克罗尼西亚盼与台建交，绿委驳大撒币说法，指台、密是理念相近国家，台湾会审视其援助需求，而非以“大撒币”方式换取邦交。

据《外交家》杂志昨报，帕努埃洛近日致函该国国会与高层官员，不仅批评中国侵门踏户、践踏主权尊严，甚至威迫利诱密国官员等恶行，并透露他今年2月曾与台湾外交部长吴钊燮讨论与台湾建交；吴钊燮昨于立法院会答询时证实，确实曾与帕努埃洛进行“意见交换”。

针对蓝营指控的“金援外交”，王定宇受访表示，蔡英文政府执政已与过去不同，不用“大撒币”换取邦交，台湾是国际良善的成员，愿意尽力帮助需要帮助包含乌克兰在内等国家，有关密国提出的援助需求，台湾会予以审视，但不代表是以金援换取邦交。

据王定宇称，“若真的是用钱换邦交，密国应该待在中国身边”，王定宇说，因为中国不仅是花钱换邦交，帕努埃洛还揭露密国官员参加中国会议，竟带着满袋现金离开，显现中国贿赂密国官员。

该报引述王定宇强调，他在立法院外交国防委员会，会好好审视、并鼓励外交部帮助台湾走出去，多争取理念相近的国家，可以互相帮助、建立共同愿景，但不容许以撒币利益的方式换取邦交。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅