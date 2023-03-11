日本福岛核灾12年后 水污染仍令头疼

日本/福岛核灾难

日本今天迎来福岛灾难12周年纪念日，当年世界上有史以来最强的地震之一引发了致命的海啸，更导致了福岛核灾难。十二年后，受污染的水仍然面临艰难管理。

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据本台报道，12年来，与过去每年此日一样，日本在14:46（格林尼治标准时间5:46）进行一分钟的默哀。12年前的这个时候，一场9级地震震撼了整个日本群岛，远在中国的人们都能感受到。

这场可怕的震荡来自日本东北海岸的太平洋深处，地震引起了海啸，记载报告海浪有楼房建筑物那么高。海啸是这次灾难造成近18,500人死亡或失踪的主要原因。

随后在被海水淹没的福岛第一核电站发生核事故，六个反应堆中的三个熔断，迫使数以万计的人紧急疏散，并使整个地区多年来无法居住。在灾难发生后的几个月里，福岛县有超过1650平方公里的地区被关闭，占当地面积的12%。自那时起，密集的水净化工作已将这些不适合居住的地区减少到337平方公里，占该县2.4%。

1月中旬，日本法院确认福岛电厂运营商即特普科公司的三名前官员被无罪释放，他们是在这场灾难中根据刑法受审的唯一个人，他们被裁定对2011年的事故没有过失责任。

福岛电厂的去污和拆除工作预计还需要几十年时间。

其中一个关键问题是如何管理工厂现场积累的超过一百万吨的核污染水，这些水来自雨水、地下水和冷却反应堆核心所需的注入。这些水已被处理，但仍然无法去除氚。这种放射性核素只有在非常高的浓缩剂量下才会对人体产生危险。

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