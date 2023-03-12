伊朗外长：已同美国达成换囚协议 美方否认

伊美换囚协议?

亚洲 – 伊朗周日表示，一切都已“准备就绪”，可以与美国完成囚犯交换，美国将这一声明斥为“另一个残酷的谎言”。伊朗外长阿卜杜拉希杨在接受电视采访时表示：“在过去的几天里，我们已就伊朗和美国之间的囚犯交换达成协议。如果美方事情做得顺利的话，我们很快将时间交换囚犯”。

广告 继续浏览后续

伊朗外交官还补充说： “对我们来说，一切都准备好了。美方正在进行最后的技术准备”。

美国外交部发言人内德·普莱斯驳斥了伊朗的声明，称其为“又一个十分残忍的谎言，只会增加被拘留者家属的痛苦”。普莱斯还表示：“我们正在不懈努力，以确保三名被错误拘留在伊朗的美国人获释”。

美国外交官还表示： “在他们能够回到亲人身边之前，我们不会停止努力的。”

2016年，伊朗司法部门曾对4名伊朗国民及有伊朗和美国双重国籍的两人判以间谍罪，6人均被判处10年监禁。其中有伊朗和美国双重国籍的是2015年10月被捕的纳马齐父子。

伊朗安全部队2015年10月逮捕了有伊美双重国籍的西亚马克·纳马齐，他曾经在阿联酋沙迦的一家知名石油和天然气公司任职；2016年2月，西亚马克·纳马齐的父亲，同样拥有伊美双重国籍的巴吉尔·纳马齐也在德黑兰被捕。巴吉尔·纳马齐曾担任伊朗的省级高官，还曾在索马里、肯尼亚、埃及等地的联合国儿童基金会任职。

美国国务院要求伊朗“立即释放”纳马齐父子，对两人被判10年监禁表示“深度关切”。2022年10月，被囚于伊朗的持美伊双重国籍的巴克尔·纳马齐已离开伊朗抵达阿曼。

去年底，伊朗最高人权委员会秘书长加里巴巴迪表示，巴克尔·纳马齐此前因就医已出狱，在德黑兰的家中待了近四年，由于他提出到国外继续治疗，出于人道主义考虑，他的旅行禁令于9月28日解除，可以随时离开伊朗。伊朗还给了他的儿子西亚马克·纳马齐一周的假期，以便他在德黑兰与父母团聚。加里巴巴迪说，伊朗希望尽快释放被关押在美国的伊朗囚犯。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅