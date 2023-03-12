印尼火山喷发 村庄被火山灰覆盖

火山喷发

亚洲 – 印度尼西亚的默拉皮火山（Merapi volcano）3月11日爆发，伴随着灼热的气体云和熔岩的喷出。当局被迫停止了火山附近的旅游和采矿活动。印尼灾害管理机构在一份声明中说，默拉皮火山爆发，浓烟和火山灰覆盖了火山口附近的村庄，火山灰喷出长达七公里。

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美联社报导，位于人口稠密的爪哇岛上的默拉皮火山释放出滚烫的火山灰云以及岩石、熔岩和气体的混合物，沿着斜坡向下移动长达7公里。国家灾害管理局发言人阿卜杜勒‧穆哈里（Abdul Muhari）说，一团热云向上喷到空中。

声明说，已警告附近社区居民停止在距离火山口半径三到七公里的危险区域进行任何活动。

一整天的火山喷发遮住了阳光，落下的火山灰覆盖了几个村庄，没有人员伤亡的报导，没有居民被疏散。

2,963米高（9,721英尺）的默拉皮火山是印度尼西亚最活跃的火山之一，已经处于该国第二高的警戒级别。

日惹火山学和地质灾害缓解中心（Yogyakarta’s Volcanology and Geological Hazard Mitigation Centre）的负责人哈尼克‧胡迈达（Hanik Humaida）说，这是自当局于2020年11月将这座火山警报级别提高到第二高以来，默拉皮喷发出的最大熔岩流。她也建议住在默拉皮山坡上的居民远离火山口七公里，并注意熔岩带来的危险。

日惹是爪哇文化的古老中心，也是几个世纪前王朝的所在地。大约25万人居住在火山10公里范围内。

默拉皮火山是印度尼西亚120多座活火山中最活跃的一座，最近多次喷发熔岩和气体云。上一次大喷发发生在2010年，造成347人死亡，20,000名村民流离失所。

印度尼西亚是一个拥有2.7亿人口的群岛国家，由于位于“火环”沿线，因此容易发生地震和火山活动，“火环”是太平洋周围的一系列马蹄形地震断层线。

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