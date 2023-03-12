尹锡悦强调改善韩日关系必要性：“The Buck Stops Here”

韩国/日本/亚洲

日本首相岸田文雄3月10日在出席政府与执政党联络会议上确认韩国总统尹锡悦将于16日访问日本，并称希望“就今后加强两国关系坦诚交换意见”。在尹锡悦访日前夕，韩国总统办公室12日发布声明表示，尹锡悦近日就政府确定的二战日本强征劳工受害者索赔案解法表示，这是政府为未来发展着想而作出的决策，并再次强调改善韩日关系的必要性。

广告 继续浏览后续

尹锡悦7日在国务会议上做总结发言时提及其曾作出的“继承‘金大中-小渊宣言’精神，面向未来发展韩日关系”的大选承诺，并表示拿出强征劳工案解决方案即为践行大选纲领。

韩国总统办公室周日在声明中重温，尹锡悦在大选期间就外交问题提出的政策核心是：通过韩美经济与安全联盟加强延伸威慑；继承“金大中-小渊宣言”精神，面向未来发展韩日关系；将韩国打造成全球枢纽国家为目标。

尹锡悦解释说，“从我执政之初，我就要求外交部找到一个解决方案，经过几番周折，我的政府的决定已经作出。”

尹锡悦周二在国务会议上要求国务委员们给予政治支持，并称“我们从一开始就明确表示，尽快解决强征劳工问题，激活韩日经济、安全和文化交流是当务之急”，“请务必认清，这是兑现选举承诺。”

声明提及，特别是，总统办公室在短片的前面展示了“The Buck Stops Here”（责任止于此），即尹锡悦办公桌上的字牌，以强调该决议是总统负责任的决定，以解冻韩日两国之间过去5年冰冻的关系。

“The Buck Stops Here”是美国前总统杜鲁门的一句经典名言，尹锡悦在其总统竞选期间说，如果他成为韩国总统，他将把这句话放在办公桌上。去年5月他访问美国期间，拜登总统亲自向他赠送了一张印有这句话的字牌。

声明还指出，包括世界各国元首在内的国际社会对解决韩日关系表示欢迎和支持。日本、美国、欧盟、英国、德国、加拿大、澳大利亚、挪威、芬兰、联合国等共10个国家和国际组织表示支持尹锡悦的决定。

此外，韩国6家经济团体、日本经团联和经济学会、美国战略研究所、韩国美国商会等20个主要组织表示欢迎。特别是，韩国美国商会8日宣布，将直接向日本强征劳工受害者支援基金会捐款，该基金会负责补偿强征劳工受害者。

韩国总统办公室强调，尹锡悦政权将尽一切努力与受害者沟通，真诚地解释公告内容，听取他们的意见，并指“我们也将继续跟进，确保国际支持的解决方案顺利实施，同时努力确保受害者的权利得到尊重，韩日关系的未来得到改善。”

此外， 韩国总统办公室周日还透露称，拜登已经致函尹锡悦，邀请尹锡悦主持第二届民主峰会全体会议中的一场主题会议。

拜登在信中对尹锡悦说，“我期待着今年3月及以后与您合作，继续捍卫人类尊严，激发人类潜力，为我们所有人建设和平与繁荣”。据悉，第二届民主峰会由美国发起、韩国共同主办，将于3月29日至30日举行。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅