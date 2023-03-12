日本思索如何解决击落间谍气球又不伤及居民的难题

日本/间谍气球

以美国击落中国气球为契机，日本政府提出了新的法律解释，针对侵犯领空的无人机或气球，若目的在于保护地面上的国民生命和财产以及确保空路安全，可予以击落。能够预见今后将面临是否击落的艰难判断。负责对侵犯领空采取措施的航空自卫队F-15战机飞行员指出，存在技术性课题，包括碎片可能伤及地面居民等危险。

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据共同社今天报道称，日本空自飞行员首先举出的课题是，准确把握击落对象本身就十分困难。根据空自的现有装备，主要方法是通过红外线把握对方发出的热源，锁定目标后发射导弹。美军是从战机发射热追踪空对空导弹“响尾蛇”击落的中国气球。空自能否采取同样的做法？

日本一飞行员介绍导弹发射涉及的要点称，“要根据（目标的）大小，关键在于为进行追踪是否能够捕捉到热源”。“如果有发动机就可以把握热源，首先若雷达或目视无法发现就毫无办法。美国击落的中国气球有三辆巴士那么大”。

据该报道，虽然战机也装备了机关炮，但“气球随着气流飘动，速度之差非常大，要命中极其困难”。气球及侦察机的飞行高度远远高于战机通常活动的区域，飞行员称，“如果到了空气稀薄的地方，战机完全无法飞行。可操作性很不同”。

此外该飞行员还担心地面居民有可能蒙受损失。如果发射导弹或机关炮，对象机体或射出的子弹会落下，“即使是像子弹那样比较小的东西，如果击中人也会丧命”。平时的训练中，即便是允许射击的海域，若目视发现渔船就会放弃射击。“如果被下达命令，在陆地也会射击。大的碎片散落到很大范围就可能造成惨剧”。

据共同社说，此外根据此次新的法律解释，允许使用武器的情况较以往的正当防卫和紧急避难有所扩大。前内阁助理官房长官柳泽协二强调有必要确定对象国家，并基于可证明具有客观危险性的程序。他表示“应该呼吁与包括中国在内的各国预先制定共同的规则”。

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