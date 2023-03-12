日本2027财年防卫相关4项经费将达到1万亿日元

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据共同社周六援引多名政府官员的话报导，日本政府为彻底强化防卫力，预计2027财年防卫相关的研究开发和完善公共基础设施等4项经费共计约达1万亿日元（约合人民币512亿元）。结合防卫费本身和日本海上保安厅预算，力争实现日本首相岸田文雄宣布的到2027财年将防卫费提高到国内生产总值（GDP）的2％的目标。

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报导指，把研发和基础设施定位为防卫相关，旨在建立整个日本政府的安全体系。然而约1万亿日元并非项目叠加的金额，可能会被批评为预先设定金额。

上文提到的4项经费还包括网络安全，以及旨在提高威慑力的国际合作这2个领域。去年12月，日本内阁会议批准的新版《国家安全保障战略》明确提出，相关省厅将以此为补充防卫力的举措来推动。

为使日本的防卫费在GDP占比达到2%，岸田文雄表示，2027财年将确保约8.9万亿日元的防卫费开支（《防卫力整备计划》对象经费）。

据官员称，其他费用包括用于美军整编的约2000亿日元，日本海上保安厅和联合国维和行动预算等共约9000亿日元，加上防卫相关4项经费的约1万亿日元，安保相关经费届时将达到约11万亿日元。

据悉，在研究开发领域，为使日本民间的尖端科学技术用于防卫，防卫省和文部科学省等将新设会议机制，推进人工智能（AI）和无人机等的技术开发和基础研究。

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