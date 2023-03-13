伊朗拘押6法国人 德黑兰反批法国“没有建设性”

伊朗/阿米尼之死/法国

伊朗一名外交官员今天批评法国对伊朗的 "非建设性 "态度及其 "干预主义 "，并威胁称无助于关于可能释放被拘留在伊朗的法国公民的谈判。

广告 继续浏览后续

法新社引述伊朗外交部发言人纳赛尔-卡纳尼在每周一次的新闻发布会上说："我希望我们能在这件事上看到积极的进展。当然，各国的立场和行动可以在这方面发挥积极作用。然而，法国政府采取了非建设性的态度，并对伊斯兰共和国最近的局势表现出干预主义。"

据卡纳尼还说："继续采取这种行动将无助于解决释放法国囚犯问题"。

法国是最强烈谴责伊朗当局镇压民众抗议浪潮的国家之一。去年9月16日，马赫萨-阿米尼因违反伊朗严格的着装规定，在德黑兰被道德警察逮捕后在拘押中死亡。她的死震撼了伊朗。

据官方称，有六名法国人在伊朗被拘留：包括教师和工会成员塞西尔-科勒（Cécile Kohler）和她的同伴雅克-帕里斯（Jacques Paris），法裔爱尔兰人伯纳德-菲兰（Bernard Phelan），路易-阿尔诺（Louis Arnaud）和本杰明-布里埃（Benjamin Brière），以及另一名身份未被公开的法国国民。

2019年6月被捕并因破坏伊朗国家安全而被判处五年监禁的法籍伊朗研究员Fariba Adelkhah于2月10日被释放。

据该报道，伊朗周日宣布，已经准备好与美国进行囚犯交换，但华盛顿将这一声明斥为 "又一个残酷的谎言"。

据伊朗外交部发言人卡纳尼周一说，"与美国的谈判正在通过调解人继续进行"。伊朗与美国没有外交关系。

据卡纳尼重申，按2022年3月签署书面协议安排换俘。但此与解除对伊朗核问题制裁的谈判没有联系。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅