抗议韩美军演 朝鲜又发弹道导弹

朝鲜/发射巡航导弹

美韩13日早晨起启动大规模联合演习“自由护盾”。美核动力航母部署韩国南部釜山的计划也在协调之中。此前一天，朝鲜12日凌晨在东部咸镜南道附近的日本海景浦湾开展了从潜艇发射2枚战略巡航导弹的训练，并公布照片。分析指朝鲜此次发射可能是意在抗衡和威慑演习。

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据共同社今天报道称，朝鲜媒体13日报告称，该国12日凌晨在东部咸镜南道附近的日本海景浦湾开展了从潜艇发射2枚战略巡航导弹的训练，并公布照片。据称，导弹均以设定成“8”字形的轨道飞行了约1500公里并命中目标，训练取得成功。据分析，这是朝鲜首次公布在水下发射巡航导弹。

另一方面，美韩13日早晨起启动大规模联合演习“自由护盾”。演习将举行11天，创连续实施时间的历史最长纪录。作为春季例行演习，约5年来首次实施野外机动训练，并将开展假想潜入朝鲜攻击核心设施的特种部队训练“柚木刀”。

朝中社谴责称美韩军事动向变得露骨。

韩军也在13日透露，朝鲜12日早晨在潜艇基地所在的咸镜南道新浦近海通过潜艇发射了导弹。

据韩联社今天报道称，朝鲜利用潜艇发射巡航导弹（SLCM）意在扩充发射平台，回避韩美的拦截系统。

联参方面13日表示，军方研判朝鲜于12日凌晨在咸镜南道新浦一带从潜艇上发射了两枚巡航导弹。联参曾在朝鲜上月23日声称已发射巡航导弹时怀疑其真实性，此次则对“朝鲜在潜艇上发射巡航导弹”的内容予以证实。

韩联社引述21世纪军事研究所专门委员柳成烨（音）分析称，朝鲜其间一直致力于增加发射平台，最简便的方法之一就是在潜艇上发射巡航导弹。而从朝鲜公开的发射现场照中可见，该导弹出水后沿斜线而非垂直飞行，据此推测，其发射平台可能是鱼雷发射管，而不是潜艇的垂直发射管。

韩军相关人士称，空军24小时防空雷达可对朝鲜进行探测和拦截，即使朝鲜试图通过发射导弹等企图干扰，韩美联演也将正常进行。

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