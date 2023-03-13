日本诺贝尔文学奖得主大江健三郎逝世

日本/大江健三郎

日本讲谈社发布消息称，创作探索反核和与患有智障的儿子共生等沉重主题的小说、曾获诺贝尔文学奖的作家大江健三郎3月3日去世。享年88岁。大江健三郎生前关心政治，时常公开发表政见。

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日本著名作家、诺贝尔文学奖得主大江健三郎于3月3日凌晨因衰老逝世，享年88岁。

共同社称大江健三郎是爱媛县人，经常发表和平及护宪言论。

据日本经济新闻引述日本讲谈社发布消息，创作探索反核和与患有智障的儿子共生等沉重主题的小说、曾获诺贝尔文学奖的作家大江健三郎3月3日去世。享年88岁。

据该报称，大江健三郎在就读于东京大学法文科期间登上文坛。他凭借描写通过与战争期间误入山村的黑人士兵交往而不断成长的少年的《饲养》（1958年），在当时（23岁）成为最年轻的芥川奖获奖者。随后相继发表以性和政治为主题的激进的作品而受到关注。

1963年，长子大江光在出生时便患有智障，这成为大江健三郎人生的一个转折点。第二年，他出版了挖掘自身内心的长篇小说《个人的体验》。随后，大江光的存在成为很多作品一脉相承的重要主题。

大江健三郎于1994年获得诺贝尔奖。他将第二年完成的《燃烧的绿树》三部曲定位为“最后的小说”，但经历作为朋友的音乐家武满彻的死亡，重新开始创作。作为晚年的工作，近年来相继创作了取材于父亲之死的《水死》（2009年）和《晩年样式集》（2013年）等如同自己分身的作家登场的小说。

日本经济新闻称，由于传统价值观从根本上被颠覆的终战时的冲击，大江健三郎形成了植根于“战后民主主义”的思想。针对核问题等积极发表言论。还借助《广岛札记》和《冲绳札记》等小说以外的著作受到关注。

该报曾报道，大江健三郎，对日本政府做出的变更宪法解释，解禁集体自卫权的决定提出批评，称“（日本政府的决定）颠覆了日本的和平宪法”。

消息没有解释大江健三郎逝世10天后才报告丧讯的原因。

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