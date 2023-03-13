日本GDP世界第三的宝座受到威胁

日本/世界第三大经济体

日本此前维持的国内生产总值（GDP）世界第三这一地位正在变得危险。长期持续的通货紧缩加上目前的日元兑美元快速贬值，按以美元计算的名义GDP来看，与排在世界第4位的德国的差距正在迅速缩小。此外，似乎已成为世界最多人口国家的印度也在猛追，日本在世界经济领域的存在感正在下降。

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据日本经济新闻今天报道，日本此前维持的国内生产总值（GDP）世界第三这一地位正在变得危险。将2022年日本和德国的名义GDP乘以年均汇率后进行比较，显示日本的美元计价GDP为4.23万亿美元，而德国为4.06万亿美元，仅相差1700亿美元。两国的差距在2020年是1.15万亿美元，2021年是6700亿美元。

日本1968年在国民生产总值（GNP）上超过西德，在资本主义国家中跃居仅次于美国的第2位。在20年前的2002年，日本名义GDP为4.18万亿美元，规模达到德国（2.08万亿美元）的2倍以上。

据该报道称，两国差距缩小的主要原因是日元贬值。2022年受美国加息影响，美元不断升值，日元兑美元汇率一度创出32年来新低。欧元兑美元汇率也有所贬值，但日元汇率的贬值幅度更大。

分析称，日本要在世界经济中保持一定的地位，借助工资上涨完全摆脱通货紧缩以及企业盈利能力的恢复不可或缺。

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