白宫：澳最多会购买5艘美国核动力潜艇

军事防御

亚太 – 来自白宫的消息显示，澳大利亚最多会购买5艘美国核动力潜艇。这份向澳大利亚提供核动力潜艇的协议将考验澳英美三国的国防工业和技术分享能力。

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美国上一次与英国和澳大利亚联手，共同对抗太平洋地区的侵略，是在70多年前对抗日本。

当美国总统拜登(Joe Biden)与英国首相里苏纳克(Rishi Sunak)和澳大利亚总理阿尔巴尼斯(Anthony Albanese)周一在圣地亚哥的一个海军基地会晤时，他们脑海中会有一个新的潜在敌人：中国。

这三位领导人将公布依据“澳英美联盟”(AUKUS)防务协定、进行了18个月的谈判的结果。该协定旨在向澳大利亚提供核动力潜艇，是对抗北京方面军事实力不断强大的更广泛努力的一部分。

澳大利亚将成为全球仅第七个拥有核潜艇的国家。该国目前有6艘柴电驱动的柯林斯级(Collins)潜艇。

该计划分为三个主要阶段，将试图在柯林斯级潜艇退役后、“澳英美联盟”协定潜艇在2040年左右部署之前的2030年代，填补澳大利亚的能力空档。

该协议承诺未来数十年在三国间创造就业、进行技术分享。独立估计认为，未来30年内建造并供应至少8艘潜艇的成本高达1250亿澳大利亚元。然而，履行该协定的工业和操作挑战是巨大的。

这三个国家将需要大量投资于升级各自的国防工业基础。美国和英国的造船厂已经全力投入国内订单的生产。工人短缺和紧张的产能是“澳英美联盟”协定的一大担忧。

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