赖清德今天宣告竞选下届台湾总统 15日正式党内登记初选

台湾/选举/赖清德

台湾执政的民进党周一表示，目前担任台湾副总统赖清德将于周三登记竞选总统候选人，这是赖清德在台湾总统选举中竞选最高职位的一个步骤。

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台湾现副总统寻求执政党提名竞选总统。据路透社今天说，此举早有预料，此前他于今年 1 月担任民进党主席，再稍早总统蔡英文因民进党在地方选举中惨败而于去年11 月辞去党主席职务。而又由于宪法任期限制，蔡英文无法再次竞选总统。

民进党在关于赖清德的声明中说，如果有两个或两个以上的候选人，将举行党内初选。到目前为止，赖清德是赢得民进党提名的热门人选。民进党援引赖清德在党内会议上的话说，大家要“团结合作”，“共同奋斗”。

就像在 2020 年的上一次选举中一样，民进党通过承诺对抗中国而轻松获胜，与北京的关系很可能成为 2024 年的首要议程，尤其是在中国加大压力让台湾接受中国统治的情况下。

赖清德在 2018 年担任总理期间激怒了中国，他告诉议会他是一名“台独工作者”，他的立场是台湾是一个主权独立的国家。路透社说这是北京的红线。

在 1 月份被问及这些评论时，赖清德在成为民进党党主席后表示，他致力于遵循蔡英文的政策，其中包括声明只有台湾人民才能决定他们的未来，中华民国和中华人民共和国都是“互不从属”。中华民国是台湾的正式名称。

据路透社说，自蔡英文于 2016 年首次上任以来，中国一直拒绝与蔡英文交谈，中国指控她是分裂主义者。台湾政府强烈反对中国的主权主张。

台湾的主要反对党国民党传统上倾向于与北京保持密切联系，但尚未决定该党的总统候选人。国民党党内消息人士认为，新北市国民党市长侯友宜是他们候选人中潜在领跑者，但侯友宜尚未证实自己参选。

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