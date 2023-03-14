两家沙特航空公司向波音下大笔远程订单

波音订单

美洲 – 3月14日，沙特阿拉伯的两家航空公司沙特阿拉伯航空公司和刚刚起步的利雅得航空公司分别从波音公司订购了 39 架长途波音787梦想飞机（Dreamliner），也很可能再多定 43 架，旨在使该国成为海湾地区的主要交通枢纽。

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美国《华尔街日报》（WSJ）报道称，如果算上追加订单的话，沙特阿拉伯向美国波音公司订购的宽体客机总价值为350亿美元。

在其王储穆罕默德·本·萨勒曼 (Mohammed bin Salman) 雄心勃勃的改革计划框架内，这个石油君主国的目标是到 2030 年通过这两家公司每年运送 3.3 亿名乘客，并接待 1 亿名游客。 从而更好地与迪拜、多哈和阿布扎比等海湾地区的其他主要机场展开竞争。

为此，该国周日宣布成立第二家国家航空公司-利雅得航空公司，由该国的主权基金 PIF 所有，总部设在利雅得，还在扩建新机场。

沙特阿拉伯的主权财富基金（PIF）在一份声明中表示，39 架飞机的确定订单和额外 33 架飞机的追加订单“清楚地表明沙特阿拉伯有意成为全球航空枢纽”。

根据其网站，现有公司 Saudia 目前运营 93 架空客飞机和 51 架波音飞机，希望通过扩大机队来扩大其网络。 它位于沿海城市吉达，每年都有数百万穆斯林前往麦加朝圣。

与竞争对手阿联酋航空、阿提哈德航空或卡塔尔航空相比，沙特航空公司的优势在于能够依赖约 3500 万居民的国内市场。

波音公司老板戴夫·卡洛恩 (Dave Calouhn) 向 CNBC 保证，由于供应商仍受到疫情大流行的影响，这家制造商目前正在努力提高产能，但该公司将能够完成订单。

“情况正在改善”和“我们相信（...）我们将能够达到该集团在 2022 年底为自己设定的生产率”，即到 2025 年每月建造 10,787 架飞机或 2026，他声称。 这位官员保证，沙特公司的订单已纳入这一目标。然而，制造商没有具体说明飞机预计何时交付。

他也没有说明订单如何在 787-9 和 787-10 版本之间分配。 根据波音公司在 2019 年发布的最新目录价格，这些型号分别以每台 2.92 亿美元和 3.38 亿美元的价格出售。购货商都要求降价，所以无法以正价来计算。

另一方面，波音公司指定它们都将配备通用电气 (GE) 发动机。

白宫在一份声明中说：“我们特别高兴的是，经过多年的讨论和过去几个月的激烈谈判，波音公司最终能够与沙特阿拉伯达成这些协议，”并强调了“沙特与沙特之间八十年的合作”。

卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）曾表示：沙特公司的订单，再加上印度航空公司 2 月份订购的 220 架波音飞机，“将支持 44 个州航空业超过 100 万个美国就业岗位”。

沙特驻美国大使馆方面强调，此次订单“重申了沙特王国与美国之间的密切商业关系”。

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