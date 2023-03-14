日本与韩国迎来关系增温小阳春

韩国/日本

韩国官方消息今天报告，韩国总统尹锡悦将于16日至17日访问日本。这将推动韩日领导人时隔12年重启双边交流，成为改善并发展韩日关系的重要里程碑。与此同时，日本官方消息报告，日本首相岸田文雄考虑最快今夏访问韩国。韩国总统换人以来，韩日关系发生巨大变化，评论称迎来小阳春。

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据共同社今天报道说，日本政府相关人士14日透露，首相岸田文雄已开始考虑最快于5月七国集团广岛首脑会议后的今夏访问韩国。

鉴于韩国总统16日将访日，此举旨在实施“穿梭外交”以加速日韩关系改善。

韩联社今天报道称，韩日将时隔12年重启首脑穿梭外交。

韩国国家安保室长金圣翰14日在龙山总统府举行的记者会上表示，总统尹锡悦此次访日标志着陷入僵局的韩日关系正式恢复正常。他强调，因韩日关系长期处于僵持状态，两国（领导人）见面不易，两国关系陷入停滞不前的恶性循环。尹锡悦此次访日将成为切断这种恶性循环，重整正式交流环境的重要契机。

韩联社指，也就是说，两国将以恢复最高层交流为契机，搞活因历史遗留问题陷入僵局的安全、经济、社会等各领域交流合作。

韩国总统室认为，以尹锡悦此访为契机，韩日首脑穿梭外交将时隔12年重回正轨。两国领导人有望借16日的首脑会谈、联合记者会、两场晚餐会等机会加强沟通，增进互信。

两国领导人去年曾在北约峰会（6月，西班牙马德里）、联合国大会（9月，美国纽约）、东盟系列峰会（11月，柬埔寨金边）等多边首脑外交舞台上多次接触，但都是在多边外交场合会面。金圣翰强调，领导人之间建立互信十分重要，期待这对两国民众之间加深友谊和交流起到助推作用。

据韩国国家安保室长金圣翰14日在总统府的新闻发布会上表示，总统尹锡悦将于16至17日访问日本，同日本首相岸田文雄举行首脑会谈。

两国领导人将就二战日本强征劳工受害者索赔问题解法的落实等修复两国关系的方案进行讨论。解除日本对韩出口限制等政策壁垒深化韩日经济合作方案、《韩日军事情报保护协定》（GSOMIA）正常化也可能成为会谈议题。总统室方面表示，韩日军情协定虽仍在运作，但在形式方面受制于上一届政府“叫停”和“保留叫停”的操作而出现不顺畅。韩日关系改善的话，两国军情协定也将自然得到恢复。

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