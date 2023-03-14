日本首相与澳大利亚总理电话会谈 支持澳大利亚引进核潜艇

日本/澳大利亚

3月14日，日本首相岸田文雄与澳大利亚总理阿尔巴尼斯进行了电话会谈，表示支持澳大利亚计划引进核潜艇。

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电话会谈从日本时间上午 11:00 左右开始，持续了大约 10 分钟。阿尔巴尼斯总理首先解释了澳大利亚采购核潜艇的计划，岸田首相表示将一如既往地支持这一努力。

此外，他们同意加强与美国和英国这两个共同盟友和同志的合作，以实现“自由开放的印太”。

澳英美的三边安全伙伴同盟“澳英美联盟” (AUKUS)峰会3月13日在美国加利福尼亚州举行，美国总统拜登在加利福尼亚州圣迭戈海军基地与澳大利亚总理阿尔巴尼斯以及英国首相苏纳克举行会面。会后三方公布的联合声明透露了（AUKUS）核潜艇计划的细节，包括在2030年代初期首次向澳大利亚提供美国核潜艇，澳大利亚将在2030年代初购买三艘美国弗吉尼亚级核潜艇（也可选择再购买两艘）。

澳大利亚拥有与美国和英国技术合作的核动力潜艇后，行动范围将扩展到东海和日本周围，日本也将从中受惠，得到更多的联合行动空间，美英吸收澳大利亚进入美英核动力武器团队，今后也可能把日本网罗在内。目前，中国有现役核潜艇共27艘，其中，战略核潜艇22艘，战术核潜艇（包括科研使用）5艘，日本如果不依靠美国等多国的协助等，无法和近在咫尺的中国抗衡。

美国、英国和澳大利亚还表示，他们将共同打造一支由最先进的舰艇组成的新舰队。英国和美国计划最早在2027年在澳大利亚西部珀斯附近花园岛的HMAS Stirling海军基地派驻一支轮值部队，该部队包括一艘英国机敏级潜艇和最多四艘美国弗吉尼亚级潜艇。

澳大利亚宪法一直将无核化视为重要国策之一，不仅民用设施，在军事领域也一直不推动任何核动力的发展，也没有核动力潜艇维护设施和核燃料生产与销毁企业，而2021年9月15日，美英澳三个国家开始了为期18个月的磋商，以确定澳大利亚获得这种能力的最佳途径，同时设定最高的核不扩散标准。

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