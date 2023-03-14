菲律宾称与美国举大规模军事演习

菲律宾/美国/南海

美国与菲律宾的官员周二宣布，菲律宾和美国将在4月进行最大规模的联合军事演习，并称寻求对抗中国在该地区日益增长的影响力。澳大利亚或也参加这一军演。

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据菲律宾军方报告称，"各国军队都有权进行军事演习。"菲律宾军方发言人Michael Logico上校说，这次行动被称为Balikatan，在菲律宾语中意为 "并肩作战"。这确实是菲律宾与美国战斗准备的一部分。"

定于4月11日至28日举行的年度演习将包括首次在南中国海的实弹射击和对台湾以南近300公里的菲律宾小岛的模拟防御。

Logico说，这次演习将涉及17,680名士兵（约12,000名美国军人和5,000名菲律宾军人以及111名澳大利亚军人），大约是2022年的两倍。一位美国官员证实了这些数字。

据法新社说，北京认为台湾是中国的一部分，在台湾问题上不断加剧的紧张局势，以及在南中国海建造新基地，加强了华盛顿和马尼拉在共同防御条约下的伙伴关系。Logico说，菲律宾和美国海军的护卫舰将首次从马尼拉以北的桑巴勒斯省水域向南海实弹射击。以前的实弹演习是在陆地上进行的。

菲律宾与美国还将在西部的巴拉望岛进行首次两栖登陆，该岛是菲律宾群岛中最接近北京声称的南沙群岛的部分。其中一次演习还将看到军用直升机降落在吕宋岛主岛北端的卡拉扬岛。

参演的美国军队还将使用他们的爱国者导弹和HIMARS精确火箭系统。爱国者导弹被认为是世界上最好的防空系统之一）

法新社说，这一军演宣布是在马尼拉和华盛顿同意恢复在南中国海的联合巡逻并达成协议允许美国军队进入这个东南亚国家的另外四个军事基地后不到六周的时间里做出的。马尼拉和华盛顿正试图重建在杜特尔特(Rodrigo Duterte)担任总统期间变得紧张的关系，杜特尔特是费迪南德-马科斯的前任，马科斯自2022年6月起执政。

菲律宾总统小马科斯说他不会让中国蚕食菲律宾的海域。此前，杜特尔特则不愿意批评北京。

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