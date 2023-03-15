宏都拉斯推动与中国建交台湾外交部紧急召见宏国大使

宏都拉斯总统卡蕬楚（Xiomara Castro)宣布将与中国发展官方关系，台湾外交部今天召见宏都拉斯驻台大使表达关切，双方会谈30分钟，气氛严肃。会谈后，宏都拉斯大使布罗德响应媒体说，正在等候宏国外交部进一步的指示。

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宏都拉斯总统卡蕬楚今天在推特发表声明，寻求与中国建立正式关系，并表示，已经指示外交部长雷依纳（Eduardo Reina）处理与中国建交的事宜。

台湾外交部说，已经屡次向宏国说明台湾是友邦可靠的伙伴，一向在能力范围内，协助宏国推动建设发展。而中国打算与宏都拉斯发展关系的唯一目的，是要压缩台湾的国际空间，并不是真心推展有益宏国人民福祉的合作，请宏都拉斯谨慎审酌，不要落入中国的圈套，做出损及台宏双方多年友谊的错误决定。

中华民国政府与宏都拉斯是在1941年就已建交，两国邦交关系长达82年，但一年来频频拉警报，今年初巴西总统就职典礼上，宏都拉斯外长雷依纳与中国外交部副部长谢锋曾举行双边会议，当时宏国对台湾和中国的外交意向，就受到高度关注。

外媒日前报导，台湾总统蔡英文3月底将出访危地马拉和贝里斯，行程却没有包括宏都拉斯，当时就引起外交圈人士的议论，忧心台宏邦谊可能不稳，不料短期内果然传出宏都拉斯要和中国建交的消息。

国民党立委陈以信今天在立法院质询时问到，蔡英文总统即将前往中美洲访问，也会过境美国，宏都拉斯外交转向的事件，是否可能是中共的报复打击措施？台湾国防部长邱国正回答说，军事外交是国家外交政策的一环，国防部虽没有深度分析中共对此的举措，但不排除有这个可能，应该要料敌从宽。

台湾驻宏都拉斯大使张俊菲11日才刚代表台湾政府参加了在宏国首都特古西加尔巴举行的，重建宏国一万两千所学校基础设施计划的启动仪式。这项计划是由美国发动，邀请台湾参加，台湾为此捐献了200万美元。

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