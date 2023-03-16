韩国总统尹锡悦访日 日韩关系完全正常化

韩国/日本

韩国总统尹锡悦16日乘坐专机抵达东京羽田机场，开始了他对日本的工作访问， 下午，他与日本首相岸田文雄举行了日韩首脑会谈。

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首脑会谈于日本时间下午5:00前开始。岸田首相在会谈开始时，对尹锡悦总统一行表示欢迎，并表示双方在会谈前的少人数会谈中，两国领导人就恢复定期、不拘于形式互访的“穿梭外交”达成一致，同意在政治、经济、文化等多领域进行广泛的交流与沟通，针对16日早晨朝鲜发射的洲际弹道导弹的“恶劣的、不能容忍的挑衅行为”，双方进行了讨论，并表示在严峻的国际形势下进一步加强合作。

岸田首相说：“共同开启日韩关系新篇章的机会到来了”，并表示将促进双方在安全领域的合作。

尹锡悦总统表示：“日本是我们必须在安全、经济和全球问题上合作的伙伴，表示双方将保持密切沟通，“共同努力开启韩日关系新时代”。

多年来在历史认识等问题上一直存在严重分歧的日本和韩国，在修复关系方面迈出了重要的一步。

双方还确认了取消日本对韩国的半导体材料和其他物品的出口管制等。

在会谈前，日本经济产业省宣布，将解除对韩国半导体材料的严格出口限制。日本约在四年前的 2019 年 7 月实施的出口限制措施将恢复到以前的状态。韩方将撤回就日本对韩出口限制而向世贸组织提出的诉讼。

会谈结束后，两首脑举行了记者会见。在记者会上，岸田首相表示：双方在外交和防务部门重开“日韩安全对话”上达成一致，尹锡悦表示：通过两国首脑会谈，两国关系达到了完全正常化。

这是自 2019 年韩国前总统文在寅出席在大阪举行的 G20 峰会以来，约四年韩国总统首次访问日本。也是韩国原总统李明博自 2011 年访日以来，约 12 年来首次在并非参加国际会议的情况下访问日本。

尹锡悦夫人金建希陪同尹锡悦访问日本。

两首脑将在东京银座吃过晚饭后，还以“二次聚会”的形式，去西式餐厅“炼瓦亭”。

在访日前夕的16日，尹锡悦15日书面回答了《朝日新闻》、《每日新闻》和《日本经济新闻》的提问，他表示：值此访日之际，他希望恢复韩日两国领导人频繁互访的“穿梭外交”，并希望日本针对韩国政府宣布的战时强征劳工诉讼的“解决方案”采取相配合的积极的行动。

韩国政府公布的解决方案是，由韩国政府麾下的“日帝强行征用受害人支援财团”代替被告日企业对韩国原告进行赔偿。尹锡悦表示：“这是努力同时满足1965年邦交正常化时的政治外交协议和韩国最高法院司法解释的结果。” 他表示，已考虑到日本政府的立场，即1965年的《日韩请求权协定》已经解决了对原强迫征用劳工的赔偿问题。他说：“我希望日方本着构建面向未来的韩日关系的想法，毫不动摇地继承过去内阁的历史认识。” 他并没有期待新的道歉，而是期待基于过去内阁声明的具体行动。

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