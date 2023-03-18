岸田首相频繁访问印度 以中国为背景寻求安保合作

日本/印度

日本首相岸田文雄3月19日至22日访问印度。 访问期间，岸田首相将与印度总理莫迪举行首脑会晤，就地区和国际事务、双边关系等广泛议题进行磋商， 岸田首相频繁访问印度，两国的合作,特别是军事合作日趋紧密，去年的3月19日到20日，岸田首相也访问了印度。

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岸田首相3月19日从东京出发，20日抵达新德里，进行日印首脑会谈；3月21日从新德里出发，22日飞抵东京。

岸田文雄在这次的印度访问中，作为七国集团（G7）轮值主席国，将以中国和俄罗斯为背景，强化与全球南方的合作，并加强与今年G20轮值主席国印度的合作，共同维护以法治为基础的国际秩序，强化与印度的“特殊全球战略伙伴关系”。目前印度正在努力成为全球南方的“盟主”。莫迪则将向岸田首相解释印度担任G20轮值主席国的立场，还将为因物价飞涨而陷于疲惫的全球南方寻求支持，讨论目前由于乌克兰危机和新型冠状病毒而陷于全球性混乱的供应链的安定化问题，并与日本讨论安全保障方面的合作。

在访问期间，两国首脑将宣布一项新的行动计划，以实现“自由开放的印度洋及太平洋（FOIP）”。 对于此次访印，岸田表示：“G7和G20轮值主席国为加强合作齐心协力”。

他们还将讨论俄罗斯对乌克兰的侵略。 印度与俄罗斯建立了友好关系，但岸田首相希望讨论在维护和加强基于“法治”的国际秩序方面的合作。

此外，考虑到中国，印度希望与日本在安全方面进行合作。目前，印军队在事实上的国境，也就是所谓“实际控制线”（中印两国之间未划定的事实边界,LAC）附近与中国军队继续对峙，2022年12月9日，时隔两年，中印两军又爆发边境冲突，双方皆有士兵受伤，而中国现在正在喜马拉雅地区迅速推进军事基础设施建设。 今年 3 月，莫迪与澳大利亚总理阿尔巴尼齐就加强安保方面合作达成一致，印度也希望进一步加强与日本的安保合作，通过民主国家之间的联合来对抗中国。今年2月底至3月初，印军与日本自卫队在日本进行联合陆空军事演习。

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