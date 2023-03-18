面对朝鲜威胁 首尔和东京加强联系

韩日关系

2023年3月16日星期四，在日本东京，韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄握手言欢。

面对平壤，韩日两国正在建立外交和解，将对双方签署的一项重要的军事协定“正常化”，这是周六韩国国防部的一名官员透露出的信息。

广告 继续浏览后续

将要正常化的协定是在 2016 年签署的“军事情报保护协定 (GSOMIA)，协定允许两国间交换军事情报，特别是针对平壤的情报。

韩国总统尹锡悦（ Yoon Suk Yeol）周四到访日本，与日本首相岸田文雄 (Fumio Kishida) 举行了首脑会议，来缓和因日本占领朝鲜期间（1910-1945 年），强迫韩国劳工的历史争议，而受到破坏的两国外交关系。

据媒体对两国首脑峰会的报道，尹总统告诉岸田首相，希望GSOMIA这项军事协定 “完全正常化”，此举是 12 年来前所未有的。

一位不愿透露姓名的韩国国防部官员告诉法新社，会后将要求韩国外交部朝这个方向“采取必要措施”。

首尔在 2019 年曾一度暂停过这一协定，并威胁说要终止它，当时首尔和东京的关系，因贸易问题以及日本占领时期遗留下来的争议而恶化。

不过，美国随后警告说，终止协定将有利于中国和朝鲜。最后在到期前几小时，韩国终于同意“有条件”地续签，同时警告说它可以随时“终止”它。

法新社指出，面对拥有核武器的平壤日益增长的威胁，这日韩两个邻国同意结成统一战线。

周四尹锡悦抵达东京之前，朝鲜试射了一枚洲际弹道导弹 (ICBM)，再次挑起对该地区安全的担心。

平壤去年曾宣布自己的核力量“不可逆转”，领导人金正恩也宣称朝鲜的军事武库“呈指数级”增长。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅