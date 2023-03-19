新加坡：公务员只有在必要时才能在政府设备上使用TikTok

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据新加坡《联合早报》报导，新加坡网络安全局和总理办公室下属的智慧国及数码政府工作室3月17日在回复质询时表示，政府发给公务员使用的设备是用来处理公事，当局也清楚列明这些设备只能下载获批准的应用。公务员只有在必要时，才能在政府发出的设备上使用中国短视频分享应用TikTok。

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报导称，新加坡政府发出的设备也设定了保安配置，以维护资料。目前，新加坡公务员如通讯官员只有在需要时才能下载使用TikTok。

新加坡智慧国及数码政府工作室的一名发言人16日表示：“政府发放的设备是用于工作的，有明确的规则规定，只有经批准的应用程序才能下载到这些设备上”。该发言人指出，“目前，TikTok只允许公职人员在需要的情况下使用，如通讯官员。”

该机构周五在回答进一步询问时说，其他应用程序，如脸书、YouTube和Instagram，也受相同政策的约束。在回答有关最近对TikTok的安全和隐私问题的询问时，新加坡政府向亚洲新闻台记者重申，政府发放的设备有安全配置以保护数据，同时定期提醒公职人员只下载经批准的应用程序。

报导指，一些新加坡政治人物正在使用该应用程序，包括副总理兼财政部长黄循财、卫生部长王乙康和国会议长陈川仁，他们在该平台上都有数以千计的追随者。近来，美国、英国、加拿大、欧盟等国家政府和机构，已部分或全面禁止在公务设备中使用TikTok。

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