日政府拟邀请韩印首脑出席七国集团广岛峰会

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据《读卖新闻》报导，日本首相岸田文雄计划在3月19日至22日访问印度期间，当面邀请印度总理莫迪参加将于5月在广岛举行的七国集团（G7）峰会。日本政府还在敲定邀请韩国总统尹锡悦出席峰会的计划。与此同时，巴西总统卢拉和印尼总统佐科·维多多也将受邀出席会议。

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据悉，岸田文雄计划在下周一与莫迪会谈时邀请他参加七国集团广岛峰会。该消息得到了多名日本政府官员的证实。广岛峰会上，恢复因俄罗斯侵略乌克兰而动摇的国际秩序有望成为主要议题，岸田希望与今年担任二十国集团（G20）轮值主席国的印度总理莫迪确认合作。

报导提及，印度认为自己是以发展中国家和新兴国家为中心的“全球南方”的领导者。日本打算与印度合作，加强其对“全球南方”的参与。据悉，岸田文雄还将在访印期间就“自由开放的印度-太平洋”愿景发表政策演讲，并公开新的行动计划。

日本政府并正在敲定邀请韩国总统尹锡悦参加七国集团峰会的计划，后者提出了二战期间被日强征韩籍劳工索赔案的解决办法，推动韩日关系正常化。据共同社报导，岸田文雄在16日于东京举行的韩日首脑会谈中，传达了邀请尹锡悦出席七国集团峰会的意向。

此外，代表拉美州的巴西总统卢拉和今年东盟轮值主席国印度尼西亚总统佐科·维多多也将受邀出席5月的广岛峰会。

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