韩总理：深化韩日合作不是可选项，而是必须坚持的前进方向

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韩国国务总理韩悳洙3月19日在首尔三清洞总理公馆出席党政高层会议上，就16日举行的韩日首脑会谈表示，两国领导人就在多个领域面向未来深化合作达成协议。这不是可选项，而是必须坚持的前进方向。

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据韩联社报导，韩悳洙周日在会上发言说：“世界上所有主要国家都赞赏并尊重韩国总统改善双边关系的决心”。他指出，“两国之间的穿梭外交在中断12年后恢复。我相信，面对经济、安全、尖端产业发展、供应链重组和气候变化等全球挑战，韩日合作不应受到过去不幸历史的阻碍，这种历史意识使总统（尹锡悦）决定在韩日关系中发挥主导作用。”

韩悳洙表示，政府将与党一道制定并推进后续措施，为深化韩日关系、为全球作出贡献。他提及，今年是尹锡悦政府执政第2年，应落实包括主要改革课题在内的国政课题，让成果可视化。在此过程中，政府将更加倾听民众的意见。

韩国总统办公室发言人李度运周日就韩日首脑会谈表示，尹锡悦此次访日取得了巨大成功和丰硕外交成果。李度运在当天下午的记者会上告诉记者称，所谓外交是让对方敞开心扉，从而改变双边或多边关系版图。从这一角度来看，总统此次访日取得巨大成功和丰硕外交成果。

李度运说：“这是未来双边关系转型的一个重要起点，这一评估不仅得到了朝日两国的认同，也得到了国际社会的认同”。他补充说，尹锡悦一行访日期间无论是在下榻的酒店还是在羽田机场都受到了当地居民和工作人员的热烈欢迎。

李度运说：“虽然对日本的访问只有两天，但它创造了一种气氛，使韩国政府在双边关系中占据相对有利的地位，并能在国际关系中掌握主导权”。他还谈到，“在韩日双边关系中，两国舆论一致的气氛是罕见的。”

李度运表示，国际社会高度评价总统尹锡悦为面向未来的韩日关系表现出的决断，若日本首相岸田文雄积极响应，韩半岛和国际局势有望迎来大的变化。他还提及，很清楚韩国国内对韩日首脑会谈的批评舆情。政府尊重在野党对政府政策的批判，但不把握历史大脉络和国际秩序的大局，聚焦一些细枝末节的问题来搞政治，会让国民为之担忧。

此外，韩国最大民间经济团体—大韩商工会议所可持续发展倡议(SGI)19日发表的题为《改善韩日关系对国内出口的影响》的报告称，如果韩国对日本的出口结构恢复到2019年贸易争端爆发前的2017-2018年阶段，今年韩国对日本的出口将有望增加3.5万亿韩元（26.9亿美元）。

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