加拿大希望加入美日韩联盟

加拿大/美日韩

日媒引述多名外交消息人士近日透露，加拿大向日美韩提出了创设新的四边合作机制的构想。意在深化跨太平洋地区的民主主义阵营合作，从而抗衡中俄以及屡次发射弹道导弹的朝鲜。日本首相岸田文雄1月访加时，加方就该构想征询了意见。

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加拿大向日美韩提议构建新的四边机，据共同社今天报道称，日本政府对此议题正在展开讨论。

据美国外交消息人士称，美国对加深与同盟国家日韩和加拿大的合作持欢迎态度。日韩在韩国总统尹锡悦访日后，双边关系改善的氛围高涨。日美澳印四边机制被称为“Quad”，意为四国组合，日美韩加的“新Quad构想”能否取得进展受到瞩目。

据该报道，岸田政府有意邀请尹锡悦加入美加参加的5月七国集团首脑会议（G7广岛峰会）扩大会议。在双边首脑会谈等场合，新机制构想也可能成为议题。

据称，新机制力图促进共享民主主义、法治、人权等普世价值的四国间的团结。此外，将在包括气候变化对策的全球规模课题上加强合作。

加拿大在去年公布的印度太平洋战略中称，经济增长显著的该地区“将塑造今后50年的加拿大未来”，给予高度重视。据悉，加方去年通过外交渠道向日美韩提出新机制构想。

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