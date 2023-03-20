朝鲜有能力使用发射井发射弹道导弹 更精准并更迅即无预警

朝鲜/核武器

分析人士20日表示，朝鲜在最新的导弹试验中为提高发射速度和可靠性可能使用发射井，并可能用于未来的洲际弹道导弹 (ICBM) 发射。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，朝鲜官方媒体透露的周日发射的固体燃料 KN-23 短程弹道导弹 (SRBM) 是朝鲜最近进行的一系列导弹试验中的最新一次，模拟演习对美国和韩国进行核反击。

据分析人士称，这将有助于在几乎没有警告的情况下发射导弹，同时避开外部监控，因为平壤正在竞相完善能够打击美国任何地方的洲际弹道导弹。专家称，“有了发射井，你几乎可以立即快速发射导弹，”首尔峨山政策研究所研究员 Yang Uk 说，“在没有提前检测到发射准备的情况下，你只需按下一个按钮即可。”

与 KN-23 不同，朝鲜的 Hwasong-17 洲际导弹等液体燃料导弹需要时间来加油。有一个可以在地下进行的筒仓里预备程序可以看不见。

据韩国专家称，朝鲜通常依赖移动发射器，但该朝鲜缺乏基础设施可能会使使用此类卡车进行发射具有困难。

虽然比移动发射有更多精准，专家认为，但不利的是，发射井的筒仓受卫星图像检测到威胁，因此有人会一直盯着他们。

加利福尼亚州詹姆斯·马丁防扩散研究中心的德克尔·埃弗莱斯表示，朝鲜于 1 月下旬开始为建筑发射井并破土动工，这意味着基于这种结构的导弹部署时间可能还不到 60 天。而国际战略研究所的国防研究员约瑟夫·登普西说，2 月 13 日和 3 月 18 日的卫星图像显示，最近在朝鲜北方的西海导弹发射站，挖掘和建造可能的固定发射场。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅