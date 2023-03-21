习近平邀请中亚国家领导人参加首届 "中国-中亚 "峰会

中国，中亚

习近平在北京接待到访的哈萨克斯坦总统若马尔特 2019年9月11日星期三

中国国家主席习近平致电邀请中亚前苏联加盟共和国5月参加首届 "中国-中亚 "峰会。法新社报道，传统俄罗斯势力范围的中亚日益受到多方觊觎，北京正在加强其在该地区的影响。

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本周一和周二是标志着春天和波斯新年到来的纳乌鲁兹节，习近平分别向哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦的领导人发贺电，邀请他们参加5月举行 "首届中国-中亚峰会"。

四国公开了习近平的贺电，而相对边缘、同样也是中国主要天然气供应国的土库曼斯坦还没有公开贺电。这些国家都是中国 "一带一路 "参与国。

报道指，俄罗斯自19世纪中叶以来一直保持的对中亚的主导影响角色正在日益受到挑战，其传统的地区盟友被中国、土耳其和西方国家所觊觎。自俄罗斯入侵乌克兰以来，这一趋势有所加快，尽管莫斯科仍然保持对该地区的强大影响。

近几个月来，已先后有习近平、普京和土耳其总统埃尔多安、欧洲理事会主席米歇尔及美国国务卿布林肯等领导人访问中亚。中国于2022年1月在苏联解体后中国-中亚建交30周年之际，已组织了一次5+1形式的网上峰会。

据报道，习近平在给四国的贺电内容相似，都强调了中国和中亚之间关系的深化。据塔吉克斯坦官方通讯社Khovar公布的电报，习近平表示说他 "期待着与中亚国家领导人讨论发展中国-中亚关系的宏伟计划"。

然而，中国日益扩大的影响力并非没有引发当地民众的担心和反对，尤其是在吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦。报道指，土地问题、对北京日益增长的债务以及北京对新疆维吾尔人的镇压是影响关系发展的主要问题。

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