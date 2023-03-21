韩国总统尹锡悦：就历史问题日本已经反省

韩国/日本

韩国总统尹锡悦21日在内阁会议开头的发言中，回应国内批评他在16至17日访日及首脑会谈中就原被征劳工问题向日本让步一事，称“日本就历史问题已经几十次表示反省与道歉”。

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韩国总统尹锡悦今天表示，就历史问题，日本已经反省。他强调“韩日政府必须努力去除妨碍关系正常化与发展的障碍”，并表示将加紧解决两国间的难题。

据共同社今天报道称；考虑到就对日政策加强批评的在野党阵营，尹锡悦批评称“我们的社会存在叫嚣排他的民族主义和反日、欲获得政治利益的势力”，还指出前总统文在寅政府“对陷入泥淖的韩日关系放置不管”。

关于历史问题，尹锡悦表示“必须正视并记住过去，但不能被过去所束缚”。

该报道称，韩国外交部21日发布消息称，决定使2019年韩国政府通告废弃的日韩《军事情报保护协定》（GSOMIA）恢复正常，并已书面告知日本方面。

韩联社的报道也报告尹锡悦批评韩国部分势力借反日民族主义谋取政治利益。

据该报道，韩国总统尹锡悦21日在首尔龙山总统府出席国务会议时表示，韩日关系可以而且必须成为共同努力、共获利益的双赢关系，但我们社会中却有部分势力披着狭隘民族主义和反日的外衣企图谋取政治利益。

尹锡悦强调，韩日关系不是一方多得就等于另一方失去的零和关系，而是“命中注定的邻里关系"。他强调，我确信政府正在朝向正确的方向前行。

据尹锡悦表示，上届政府对陷入泥潭的韩日关系置之不理，而我也本可以选择有利于眼前政治利益的道路，对有史以来最恶劣的韩日关系不闻不问，甚至将最近严峻的国际形势抛诸脑后，刺激敌对民族主义和反日情绪，再将其利用到国内政治中，当个不负责任的总统。

尹锡悦就此指出，韩国社会中俨然存在高喊排他性民族主义和反日口号以图谋政治利益的势力。有分析指出，此言意在针对近来在野党猛批日前的韩日首脑会谈是“屈辱外交”。

据尹锡悦说，日本已先后数十次就历史问题向我们表示反省和道歉。他还请求国民理解政府就二战日本强征韩籍劳工索赔问题提出的“第三方代偿”方案。尹锡悦强调，这是同时满足1965年韩日邦交正常化当时双方协议和2018年韩国大法院（最高法院）判决的折中方案，他承诺将竭尽全力治愈受害者和遗属们的伤痛。

尹锡悦还表示，现在我们应当自信磊落地对待日本，如果韩国先行清除绊脚石，日本也一定会作出响应。他说，双方将基于携手准备未来的国民共识，加速讨论增进双边安全、经济、文化等多领域合作的方案。

该报道引述尹锡悦表示，我们正站在历史的新转折点上，我深信明智的韩国国民，并将以巨大的实惠回报国民和企业，为未来青年一代提供更大的希望和更多机会。

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