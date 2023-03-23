美国欲与越南关系升级 河内因害怕中国报复退缩了

越南/美国

美国今年推动与越南升级关系的努力在河内遭到抵制，不少专家分析认为在中国与美国超级大国之间关系紧张之际，中国可能将越南与美国关系升级视为敌对行动。

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据路透社今天报道称，随着美中紧张局势升温，越南可能会抵制与华盛顿的外交升级。

美国希望今年与越南关系升级，最好是在 7 月与越南建立全面伙伴关系 10 周年之际得到落实。

美国是越南的主要投资国，美国有史以来规模最大的商业代表团本周访问了越南。

虽然美国是越南最大的出口市场，但目前却被列为越南的第三级外交伙伴。它的顶层第一级的国家包括中国、俄罗斯、印度和韩国，而华盛顿希望加入的第二层级，与欧洲国家和日本等并列。

德国康拉德·阿登纳基金会 (Konrad Adenauer Foundation) 驻越南代表弗洛里安·费耶阿本德 (Florian Feyerabend) 表示，今年正式升级“被认为不再现实”。专家援引与越南官员的讨论称，尽管此举在很大程度上是象征性的，但越南领导人仍在犹豫，担心可能遭到中国的报复。

华盛顿战略与国际研究中心兼职研究员 Bich Tran 表示：“鉴于中美竞争加剧以及中国与越南之间的距离越来越近，河内可能不愿意正式升级与华盛顿的全面伙伴关系。”

中国是越南最大的贸易伙伴，也是越南制造业重要的进口来源地。这两个邻国长期以来一直存在冲突和不信任，并且在南中国海的岛屿、地物和资源问题上一直存在分歧。

当被问及越南今年是否准备好升级与美国的关系时，越南外交部发言人周四表示，这将在“合适的时候”发生，并强调两国已经建立的牢固关系。专家们表示，高层会议可能为美越关系提供最后突破的机会，外交官希望安排两国外长会面，而两国领导人可以在日本五月 G7 峰会期间举行会晤。

路透社引述新加坡 ISEAS-Yusof Ishak 研究所高级研究员 Le Hong Hiep 表示，毫无疑问，越南希望升级与华盛顿的关系，但今年不太可能同意。但“升级也可能不再是美国未来的优先事项。”

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