美韩结束“自由护盾”军演 朝鲜怒射4枚导弹

韩国/美国/朝鲜

时隔五年再度重启的大规模韩美联合军事演习“自由护盾”（FS）结束为期11日的征程，于23日落下帷幕。作为抗议，朝鲜昨天发射4枚巡航导弹。朝鲜稍早在美韩军事演习开始前夜，曾发射弹道导弹抗议。

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韩美联合军事演习“自由护盾”（FS）结束为期11日的征程，于今天结束。

驻韩美军司令保罗·拉卡梅拉当天宣布联演结束，并慰问了参演的韩美官兵们。韩美先从本月6至9日进行了“自由护盾”联演的预备演习——危机管理演习（CMX），之后于13日至23日进行了为期11天的正式演习。演习不分昼夜，连续进行。

国防部评价称，韩美在此次演习中模拟了朝鲜核导威胁的情况，培养了战略威慑与应对作战执行能力。韩美在自由护盾联演期间，实施名为“战士护盾”（WS）的20多场联合野外实兵机动训练（FTX），其规模扩至过去的“鹞鹰”（FE）联演水平。师级“双龙演习”和旅级联合科学化战斗演习等旅级以上实兵机动训练也重启。16日，美军战略轰炸机B-1B从美国本土飞临韩半岛，与韩国空军F-35A战机等实施空中演习。

据韩联社说，虽然自由护盾已结束，但联合野外机动训练将进行至下月初，因此朝鲜可能再次发起挑衅。朝鲜本月9日发射近程弹道导弹（CRBM），12日发射潜射巡航导弹（SLCM），14日发射短程弹道导弹（SRBM），16日发射“火星-17”型洲际弹道导弹（ICBM），19日发射短程弹道导弹，22日发射巡航导弹。

韩联社今天引述韩国国防部长官李钟燮23日表示，联合参谋本部（联参）前一天探测到朝鲜发射4枚巡航导弹。李钟燮当天在出席国会国防委员会全体会议时做出如上表述。被问及联参的探测结果是否准确时，李钟燮做出肯定回答，并表示韩美已经完成初步分析，正在进一步精密研究。

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