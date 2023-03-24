日本太空机构下属研究所对接纳外籍人员制定新标

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据共同社24日援引消息人士报导称，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）的太空和宇航科学研究所已经除特例外，禁止接纳来自中国和俄罗斯等国的研究人员，以保护可能用于军事目的的敏感技术信息。该消息人士说，太空和宇航科学研究所制定了接受外国研究人员和学生的新标准，并于去年9月生效。日本宇宙航空研究开发机构拒绝发表评论。

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报导称，此举是为了防止用于卫星和火箭的技术被正在开发大规模杀伤性武器的外国机构获取。来自朝鲜、伊朗、伊拉克和白俄罗斯等国的个人也被禁止接受审查以进入该研究所。

中国、印度和东盟成员国则有某些例外。这些国家的研究人员和学生如果在科学方面有突出的成就，并得到太空和宇航科学研究所负责人的批准，就有资格接受入选筛选。但是，在工程方面，来自该组国家的人员没有资格参加考试。

在新标准下还有两个组别。其中之一，包括美国、英国、法国和德国，来自这些国家的人员有资格在所有研究领域进行筛选。

剩下的一组包括韩国、土耳其和南非。只要申请人得到该研究所负责人的批准，他们就有资格在科学领域进行筛选，但原则上不允许在工程领域。消息人士说，那些在新标准生效前已经被录取的人不受影响。

消息人士说，对于日本国民或在日本居住半年以上的外国人，太空和宇航科学研究所在作出决定时将考虑外国机构是否雇用他们，以及他们是否接受海外政府的奖学金或其他经济福利。

该研究所还作为一个日本全国性的大学间研究机构，接受来自世界各地的太空研究人员和学生。

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