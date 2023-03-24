驻韩美军首次演练远程操控萨德发射架

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韩美3月24日宣布，两国军方首次实施调遣“末端高空区域防御系统”（THAAD，又称萨德反导系统）远程遥控式发射架的训练。据悉，这是萨德反导系统自2017年在韩国部署以来，驻韩美军首次演练远程操控发射。

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据韩联社报导，韩美周五发布联合新闻公报宣布，与“自由护盾23”联合军演对接，驻韩美军首次演练调遣“萨德”系统发射架并远程操控。驻韩美军将发射架移至基地外进行训练，这归功于去年10月引进远程操控设备。在此之前，发射架与控制站有线连接。

驻韩美军通过新闻公报指出，“美国驻韩部队仍然致力于保持‘今夜即战’的战备水平，并提供联合防御态势，以保护和捍卫大韩民国免受任何威胁或对手的侵害。”

韩美新闻公报称：“萨德反导系统遥控式发射架的首次部署训练是与‘自由护盾23’演习一起进行。面对朝鲜先进的导弹威胁，我们的萨德部队的训练增强了部队的战斗准备，联盟内的联合防御态势，显示了支持和保卫韩国的钢铁般承诺，并进一步加强了韩半岛的安全和稳定。”

新闻公报表示：“萨德反导系统行动和能力的正常化为韩国提供了更大的准备，以确保该部队的持续资源，并提供了更多的机会，通过行使远程发射选项来修改防御设计。”

新闻公报指出：“韩国政府和韩国国防部保持着密切的协调、合作和协同努力，以确保萨德基地的运作能够保护我们的联合部队和韩国人民。”

报导指，训练何时、何地实施不得而知，美国国防部旗下国防视觉信息服务网站（DVIDS）发布的图片上标注的训练日期为“3月19日”。据反对“萨德”系统的公民团体介绍，发射架本月15日搬出基地后于23日返回。

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