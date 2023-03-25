岸田拒绝会见中国离任驻日大使 新任驻日大使首次出席公开集会

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据共同社报道，3月25日从复数的日中关系人士那里获悉，日本政府拒绝了2月底离任回国的中国前驻日大使孔铉佑提出的离任前会见岸田首相，向其辞行的要求。 历任大使大多在离任时都会得到首相的会见，而岸田政权的回应不同寻常， 凸显了岸田政权对中国的谨慎态度和对国内严峻的对华舆论的顾虑。

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而中国新任驻日大使吴江浩（59岁）3月21日抵达日本，他在机场对媒体表示：“将与日本各界有识人士共同努力，开创中日关系的美好未来。”

3月23日，吴江浩前往日本外务省，向外务省事务次官森健良递交国书副本，下午5时，在东京华侨会馆，吴江浩出席了旅日侨界举办的到任欢迎会，这是他到任大使后首次出席公开集会。吴江浩在致辞中说：当前中日关系来到新的十字路口。去年11月，习近平主席同岸田文雄首相在曼谷举行会晤，就共同致力于构建契合新时代要求的稳定和建设性的中日关系达成重要共识，为中日关系发展指明了前进方向。此任最重要任务就是落实两国领导人重要共识。

3月24日，吴江浩拜会了日本自民党前干事长二阶俊博等。

吴江浩是接替孔铉佑的驻日大使，而在孔铉佑的前任程永华2019年离任时，当年4月16日，日本首相安倍晋三专门在官邸设宴，为这位即将离任的中国大使送行，5月7日晚，安倍晋三夫妇及十几名安倍内阁阁僚及自民党干事长二阶俊博、公明党代表山口那津男、国民民主党党首玉木雄一郎等朝野政党负责人、前首相森喜朗、福田康夫及日中友好团体及经济团体负责人等约800余人参加了在东京新大谷酒店举行的程永华离任招待会，离任前程永华还为辞行拜会了德仁天皇、安倍晋三首相、大岛理森众议院议长、伊达忠一参议院议长。程永华从2010年2月开始任中国驻日本大使，在任9年3个月，为任期最长的中华人民共和国驻日本大使。

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