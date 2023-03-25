新西兰外长访华，对中国人权状况以及台湾议题表达关切

新西兰/中国

新西兰外长马胡塔2023年3月24日在北京与中国外长秦刚会谈，并就中国人权状况以及台海、南海紧张情势，表达关切。

正在北京访问的新西兰外长马胡塔24日分别与中国外长秦刚以及中共中央外办主任王毅会谈。马胡塔25日在北京接受法新社采访时表示，她与中国领导人会谈中，就新疆人权状况，台海紧张局势以及中国在南海扩充军力的行为表达关切。

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新西兰外长马胡塔22日抵达北京访问。这是自2018年以来，新西兰外长首次访问中国。

马胡塔在新西兰驻华大使馆接受法新社访问时表示，她与中国领导人讨论了双方可以达成一致的话题，也讨论了双方立场不一致的敏感议题。她向中方领导人就有关新疆维吾尔族人受到镇压的报告表达关切，并敦促中国回应联合国人权高专就新疆维吾尔人境况提出的建议。

2022年8月31日，联合国人权高专署前任专员巴切莱特在离任前的最后一刻，公布了关于新疆维吾尔人境况的报告，认为有“可信证据”显示有针对维吾尔人的酷刑以及性暴力，新疆有可能发生“反人类罪行”。

不过，中国政府始终矢口否认这些指控。在本周23日联合国人权理事会在日内瓦的一次讨论大会期间，中国代表还试图阻止应邀出席作证的世界维吾尔人大会主席多里坤-艾沙发言。

根据新西兰外交部25日发表的公报，马胡塔也向中国同行就台海两岸以及南海地区的紧张情势表达忧虑。

不过，中国外交部网站的相关通报均没有提及新西兰外长对人权议题或台湾议题表达的关切，只凸出两国的良好合作与求同存异，以及新西兰坚持“一个中国”政策。

新西兰外长在访问期间也针对俄乌战争，再次呼吁中方利用其影响力，推动俄罗斯从乌克兰撤军，结束战争。她重申新西兰坚决反对俄罗斯对乌克兰非法以及毫无理由的入侵行动。新西兰外交部在25日发表的公报也特别指出，新西兰深切关注可能的向俄罗斯提供致命援助，支持对乌克兰的非法战争的行为。

据中国外交部网站公布的消息，王毅就俄乌战争议题向新西兰外长重申，当务之急时停火止战。中国政府一年多来，始终拒绝指称俄罗斯的入侵行动为战争。

马胡塔向中国领导人表示，希望她此次北京之行是两国恢复高层对话的起点。她并提及今年初上任的新西兰总理希普金斯访问中国的可能性。

中国新西兰重要贸易伙伴。今年1月底就职的新总理希普金斯曾表示，与中国的关系对经济非常重要，并表示希望任内访华，但他没有明确具体时间。

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